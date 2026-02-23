Racing confirmó la lesión de Marcos Rojo: ¿Cuánto tiempo estará afuera?
El defensor de la Academia sufrió un desgarro en el aductor derecho y se perderá el duelo con Independiente Rivadavia y otros tres partidos.
La lesión que sufrió Marcos Rojo en el 0-0 ante Boca encendió las alarmas en Racing, a días del partido frente al puntero Independiente Rivadavia. Finalmente, este lunes se confirmaron las malas noticias para la Academia: el defensor de 35 años presenta un desgarro en el aductor derecho.
Si bien ya estaba prácticamente descartado para el cruce de este jueves ante la Lepra mendocina, el panorama es aún más complejo para Gustavo Costas. El entrenador perderá a una pieza clave por, al menos, tres semanas. De esta manera, el futbolista también quedaría marginado de los encuentros ante Atlético Tucumán como visitante, Huracán en Avellaneda y Sarmiento en Junín, en una seguidilla exigente para el conjunto albiceleste.
Ante su baja, el entrenador deberá definir quién ocupará su lugar. Las opciones son Franco Pardo, Nazareno Colombo y Agustín García Basso. Hasta el momento, el primer nombre es quien lo viene reemplazando en los segundos tiempos, con el corrimiento de Marco Di Cesare desde la derecha hacia la izquierda de la zaga.
Las lesiones de Marcos Rojo en Racing
Rojo llevaba tres partidos consecutivos como titular y con buen rendimiento, aunque no pudo completar ninguno por distintas molestias físicas. Frente a Argentinos Juniors y Banfield, en sendos triunfos, se retiró con calambres. En la Bombonera abandonó el campo en el entretiempo por una molestia que luego derivó en el diagnóstico confirmado este lunes, aunque en ese momento no había trascendido el músculo afectado.
El ex Boca completó un partido por última vez el 29/10/2025, en el 0-0 ante Flamengo por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores, que significó la eliminación. En la ida, el 22 de ese mes, también había sido titular en la caída por 1-0 en el Maracaná, con un gol en contra suyo.
Rojo se incorporó a la Academia a mediados de 2025 por iniciativa de Diego Milito. Atento a sus antecedentes musculares, el club le confeccionó un contrato por productividad hasta junio próximo. Desde su llegada, ya sufrió dos desgarros. En el último mercado de pases estuvo muy cerca de regresar a Estudiantes, aunque la operación no prosperó porque ni el jugador ni el Pincha quisieron afrontar el resarcimiento que solicitó Racing.
