Racing confirmó la lesión de Marcos Rojo: ¿Cuánto tiempo estará afuera?

Si bien ya estaba prácticamente descartado para el cruce de este jueves ante la Lepra mendocina, el panorama es aún más complejo para Gustavo Costas. El entrenador perderá a una pieza clave por, al menos, tres semanas. De esta manera, el futbolista también quedaría marginado de los encuentros ante Atlético Tucumán como visitante, Huracán en Avellaneda y Sarmiento en Junín, en una seguidilla exigente para el conjunto albiceleste.