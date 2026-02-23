Claudio Úbeda prepara un once alternativo para el estreno de Boca en la Copa Argentina
El entrenador del Xeneize apostaría por varios suplentes ante Gimnasia de Chivilcoy para dosificar cargas y recuperar lesionados en un calendario exigente.
En medio de cuestionamientos y silbidos, Claudio Úbeda consiguió algo de oxígeno tras el empate frente a Racing en la Bombonera. Sin embargo, el margen de error sigue siendo mínimo. Con ese escenario, el técnico de Boca sorprendió en la práctica matutina al ensayar una formación alternativa de cara al debut en la Copa Argentina 2026 ante Gimnasia de Chivilcoy, conjunto que milita en el Torneo Federal A.
La decisión responde a varios factores. Por un lado, la diferencia de categoría respecto del rival permite rotar sin resignar competitividad. Por otro, el calendario asoma cargado y el cuerpo técnico pretende administrar energías mientras espera la recuperación de futbolistas clave como Exequiel Zeballos y Leandro Paredes.
En el entrenamiento, el arco fue ocupado por Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesín, habitual titular y referente del plantel. En la defensa, la lesión de Juan Barinaga abre una disputa en el lateral derecho entre Marcelo Weigandt y Dylan Gorosito. Como marcadores centrales, Nicolás Figal y Marco Pellegrino tendrían la oportunidad de sumar minutos, mientras que Malcom Braida se perfila para el lateral izquierdo.
En la mitad de la cancha, las bajas obligan a sostener a Milton Delgado como pieza fija. A su lado estarían Tomás Belmonte y Williams Alarcón, quienes ya fueron titulares en el clásico ante Racing. La intención es mantener cierto equilibrio aun con mayoría de suplentes.
La principal novedad estaría en el ataque, donde se produciría el estreno de Ádam Bareiro con la camiseta azul y oro. El delantero paraguayo sería acompañado por Ángel Romero y Lucas Janson, en un tridente con experiencia para asumir el protagonismo que se prevé en un partido donde Boca debería monopolizar la posesión.
El posible 11 alternativo que pararía Boca para hacer el debut por Copa Argentina
La probable alineación sería: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Ádam Bareiro y Lucas Janson.
El "Sifón" apuesta a un mix que le permita avanzar en la Copa sin descuidar el frente local, consciente de que cada paso será evaluado con lupa por un entorno que exige resultados inmediatos.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario