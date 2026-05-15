La interna explota en Real Madrid: Mbappé cuestionó a Arbeloa y el DT salió a cruzarlo
El francés volvió a quedar en el centro de la escena tras revelar una charla privada con el entrenador. Sus declaraciones generaron un nuevo terremoto en la Casa Blanca.
El clima dentro de Real Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Las tensiones internas, los malos resultados y las diferencias dentro del vestuario alimentan una crisis que parece no tener freno. En ese contexto, Kylian Mbappé volvió a protagonizar un episodio que sacudió por completo al club luego de apuntar públicamente contra Álvaro Arbeloa tras la victoria frente al Real Oviedo.
La situación explotó después de que el delantero francés comenzara el partido correspondiente a LaLiga de España en el banco de suplentes, algo que no pasó inadvertido para la prensa ni para los hinchas. Una vez finalizado el encuentro, Mbappé sorprendió con declaraciones explosivas en las que reveló una supuesta conversación privada con el entrenador merengue.
Mbappé explotó y apuntó contra el DT de Real Madrid
"El míster me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo. Lo acepto y juego el tiempo que tenga. Estaba listo para ser titular, pero es su decisión y no puedo estar enfadado. Hay que respetar su opinión", expresó el atacante francés, dejando al descubierto un conflicto que rápidamente tomó dimensión internacional.
El ex PSG ingresó a los 69 minutos en medio de un Santiago Bernabéu encendido. Su aparición en cancha estuvo acompañada por silbidos y abucheos de gran parte del público, especialmente después de la difusión de imágenes en las que se lo veía disfrutando de un yate junto a su pareja, Ester Expósito, durante el período en el que se encontraba lesionado.
Lejos de bajar el tono, Mbappé profundizó su postura y dejó frases cargadas de ironía: "Tengo que trabajar para ser mejor que Mastantuono, Vini y Gonzalo", lanzó ante los medios. Además, también deslizó críticas hacia el vestuario y las filtraciones constantes que rodean al club: "Yo vengo y hablo acá. Otros no hablan, tengo que escuchar a la prensa para saber qué piensan".
Arbeloa cruzó a Mbappé en conferencia de prensa
Las declaraciones no tardaron en generar repercusión y minutos más tarde Arbeloa salió a responder públicamente. El entrenador negó rotundamente haber utilizado esas palabras y dejó en claro que no comparte la versión expuesta por el delantero francés. "No sé qué decirte. No tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien, en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero", aseguró.
El director técnico también explicó por qué Mbappé no fue titular y recordó que el futbolista venía de perderse compromisos importantes por problemas físicos. "Si hace cuatro días no ha podido ir ni al banco, hoy no debía empezar. Lo más lógico era no asumir ningún tipo de riesgo", argumentó el entrenador, intentando desactivar la polémica.
Sin embargo, Arbeloa cerró su conferencia con una frase contundente que dejó en evidencia el desgaste interno que atraviesa el plantel. "Mientras esté en esta silla, decido yo quién juega. Si les gusta, bien. Si no que esperen al siguiente", sentenció el DT, cuya continuidad también aparece envuelta en incertidumbre en medio del delicado presente institucional del club español.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario