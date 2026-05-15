La interna explota en Real Madrid: Mbappé cuestionó a Arbeloa y el DT salió a cruzarlo

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Lejos de bajar el tono, Mbappé profundizó su postura y dejó frases cargadas de ironía: "Tengo que trabajar para ser mejor que Mastantuono, Vini y Gonzalo", lanzó ante los medios. Además, también deslizó críticas hacia el vestuario y las filtraciones constantes que rodean al club: "Yo vengo y hablo acá. Otros no hablan, tengo que escuchar a la prensa para saber qué piensan".

Arbeloa cruzó a Mbappé en conferencia de prensa

Las declaraciones no tardaron en generar repercusión y minutos más tarde Arbeloa salió a responder públicamente. El entrenador negó rotundamente haber utilizado esas palabras y dejó en claro que no comparte la versión expuesta por el delantero francés. "No sé qué decirte. No tengo cuatro delanteros ni le he dicho semejante frase. No me habrá entendido bien, en ningún momento le puedo decir que es el cuarto delantero", aseguró.

El director técnico también explicó por qué Mbappé no fue titular y recordó que el futbolista venía de perderse compromisos importantes por problemas físicos. "Si hace cuatro días no ha podido ir ni al banco, hoy no debía empezar. Lo más lógico era no asumir ningún tipo de riesgo", argumentó el entrenador, intentando desactivar la polémica.

Sin embargo, Arbeloa cerró su conferencia con una frase contundente que dejó en evidencia el desgaste interno que atraviesa el plantel. "Mientras esté en esta silla, decido yo quién juega. Si les gusta, bien. Si no que esperen al siguiente", sentenció el DT, cuya continuidad también aparece envuelta en incertidumbre en medio del delicado presente institucional del club español.