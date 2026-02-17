Vinicius Jr. rompió el silencio tras el incidente con Gianluca Prestianni: "Los racistas son cobardes"

"Nada de lo que ocurrió hoy es una novedad en mi vida ni en la de mi familia", sentenció el jugador, subrayando la repetición sistemática de estos episodios.

image El posteo de Vinicius Jr tras la denuncia contra Gianluca Prestianni.

Pese a la gravedad de lo denunciado, Vinicius lamentó que el escándalo opaque el rendimiento colectivo del equipo en este inicio de los playoffs de febrero de 2026. "No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente tras una gran victoria, pero es necesario", concluyó en su posteo.

El incidente genera una presión inmediata sobre la UEFA para revisar las grabaciones del encuentro y determinar si habrá sanciones de oficio para Prestianni, mientras el mundo del fútbol vuelve a debatir sobre el límite de las provocaciones y el racismo en los estadios.