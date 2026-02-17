Vinicius Jr. rompió el silencio tras el incidente con Gianluca Prestianni: "Los racistas son cobardes"
En un fuerte descargo, el brasileño criticó tanto la actitud de su colega como la ineficacia del protocolo arbitral durante el partido de este martes por Champions League.
Luego del tenso cruce en el duelo de Champions League entre Real Madrid y Benfica, Vinicius Jr. utilizó sus redes sociales para ratificar su denuncia de insultos racistas por parte del joven argentino Gianluca Prestianni y además cargó contra el arbitraje por no haber tomado cartas en el asunto.
La victoria del Real Madrid en Portugal quedó empañada por un escándalo que sacude al fútbol europeo. A través de una publicación sobria en blanco y negro, el brasileño apuntó directamente contra el gesto del argentino, quien se cubrió la boca con la camiseta al momento de dirigirse al su colega, un acto que el "merengue" calificó como una muestra de debilidad y cobardía.
El mensaje del brasileño no solo se centró en el cruce con el ex Vélez, sino también en la actuación de los jueces y la aplicación de las normas contra la discriminación. Así, expresó su incomprensión por la tarjeta amarilla recibida tras su festejo en el córner, ya que lamentó que para el árbitro, el baile y el gesto de mostrar el dorsal a la grada fue una provocación desmedida.
"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son", arrancó Vini su descargo en redes sociales.
A su vez, el delantero denunció que, frente a la agresión verbal, el protocolo oficial de la UEFA fue "mal ejecutado" y no brindó una protección real ni castigos inmediatos.
"Nada de lo que ocurrió hoy es una novedad en mi vida ni en la de mi familia", sentenció el jugador, subrayando la repetición sistemática de estos episodios.
Pese a la gravedad de lo denunciado, Vinicius lamentó que el escándalo opaque el rendimiento colectivo del equipo en este inicio de los playoffs de febrero de 2026. "No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente tras una gran victoria, pero es necesario", concluyó en su posteo.
El incidente genera una presión inmediata sobre la UEFA para revisar las grabaciones del encuentro y determinar si habrá sanciones de oficio para Prestianni, mientras el mundo del fútbol vuelve a debatir sobre el límite de las provocaciones y el racismo en los estadios.
