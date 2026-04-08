El viento se robó el protagonismo en Uruguay: una jugada insólita sorprendió en la Copa Sudamericana

A pesar de esta curiosa situación, el encuentro continuó su curso y terminó definiéndose por detalles. San Pablo logró imponerse por 1-0 en condición de visitante, sacando provecho de una de las pocas oportunidades claras que tuvo a lo largo del partido. El gol llegó a los 61 minutos y fue convertido por Damián Bobadilla, quien le dio al equipo brasileño una victoria valiosa en el arranque de la fase de grupos.