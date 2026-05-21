Uruguay 2026: el destino considerado como un paraíso escondido ideal para conocer
Este sitio se ubica en el departamento de Rocha, a 200 kilómetros de Montevideo. Las playas y dunas son sus principales atracciones. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Sudamérica destaca por la diversidad de sus paisajes, donde conviven grandes ciudades, naturaleza salvaje y rincones casi intactos. Cada país ofrece una identidad propia que atrae a distintos tipos de turistas, desde quienes buscan aventura hasta quienes priorizan el descanso en familia.
En este contexto, países como Brasil, Argentina, Chile y Uruguay se posicionan entre los más elegidos gracias a la variedad de opciones turísticas que presentan. Entre sus destinos más particulares aparece Oceanía del Polonio, un sitio costero de Uruguay que se distingue por su entorno natural, tranquilidad y su propuesta alejada del turismo masivo.
Qué se puede hacer en Oceanía del Polonio
Este destino costero de Uruguay invita a bajar el ritmo y disfrutar del paisaje en su estado más natural. Las playas extensas son el escenario perfecto para relajarse, caminar y observar el movimiento del mar en un ambiente de absoluta tranquilidad.
Explorar sus caminos entre dunas y vegetación es otra de sus grandes atracciones, donde es posible encontrarse con fauna local y vistas abiertas del paisaje. Para quienes buscan algo más activo, las cabalgatas y las caminatas guiadas permiten recorrer la zona de una forma distinta.
Dónde queda Oceanía del Polonio
Ubicado en el departamento de Rocha, Oceanía del Polonio se sitúa sobre la Ruta 10, a la altura del kilómetro 256. Se ubica a 200 kilómetros de Montevideo y a unos 500 de Buenos Aires, lo que facilita su acceso desde distintas ciudades de la región.
Cómo llegar a Oceanía del Polonio
Para quienes parten desde Argentina, una de las rutas más comunes es llegar primero a Montevideo y luego continuar el viaje por tierra hacia el este del país. Durante el camino se atraviesan zonas rurales, paisajes abiertos y bosques, ofreciendo vistas típicas del interior uruguayo.
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