Elogios mundiales para Franco Colapinto tras su histórico séptimo puesto en el Gran Premio de Miami

Además, el portal oficial remarcó la gestión del monoplaza y la confirmación de la sanción al piloto monegasco de Ferrari: "Se clasificó para la Q3 con facilidad y mantuvo cómodamente su puesto entre los diez primeros del Gran Premio, cruzando la meta en octavo lugar, que se convirtió en su mejor resultado hasta la fecha, un séptimo puesto, tras la penalización de tiempo de Charles Leclerc".