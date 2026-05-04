Elogios mundiales para Franco Colapinto tras su histórico séptimo puesto en el Gran Premio de Miami
El piloto de Alpine fue destacado por el sitio oficial de la Fórmula 1 y los medios más importantes del mundo luego de su brillante actuación en Florida.
El fin de semana del Gran Premio de Miami dejó una huella imborrable para el automovilismo argentino. Tras una carrera sólida y un desenlace que lo depositó en el séptimo lugar luego de una sanción a Charles Leclerc, Franco Colapinto no solo sumó seis puntos vitales para el campeonato, sino que se ganó el reconocimiento unánime de la prensa internacional y de la propia categoría.
Qué dijo el sitio oficial de la Fórmula 1
La máxima categoría del automovilismo resaltó la labor del piloto pilarense en el circuito de Florida: "Este fue, sin duda, el mejor fin de semana de Franco Colapinto en la Fórmula 1. El argentino tuvo bien controlado a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien estuvo soberbio en los tres primeros Grandes Premios, durante la mayor parte del fin de semana".
Además, el portal oficial remarcó la gestión del monoplaza y la confirmación de la sanción al piloto monegasco de Ferrari: "Se clasificó para la Q3 con facilidad y mantuvo cómodamente su puesto entre los diez primeros del Gran Premio, cruzando la meta en octavo lugar, que se convirtió en su mejor resultado hasta la fecha, un séptimo puesto, tras la penalización de tiempo de Charles Leclerc".
La mirada de los medios especializados
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Motorsport: El medio internacional destacó la evolución del monoplaza y el respaldo del equipo: "Armado con las mejoras aerodinámicas de Alpine y un chasis ligeramente más liviano, Colapinto parece mostrarse más seguro al volante, lo que se ha traducido en superar a su experimentado compañero de equipo en ambas sesiones de clasificación de Miami".
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The Race: En su análisis, el portal británico catalogó el paso por Estados Unidos como su fin de semana más convincente en el equipo francés: "Básicamente estuvo en la octava posición neta durante toda la carrera y no cometió errores significativos que pusieran en riesgo el renovado ritmo de Alpine".
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Marca: El periódico español hizo hincapié en el marco festivo del evento: "Franco Colapinto ascendía al séptimo puesto final, el mejor puesto de su vida en la F1, logrado ante miles de compatriotas y multitud de ilustres argentinos como Messi, Del Potro o De Paul".
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Sports Illustrated: Por su parte, la revista estadounidense se enfocó en el impacto del resultado para la escudería: "El resultado de Colapinto le da a Alpine la esperanza de ser el mejor de la carrera, ya que el equipo ahora ocupa el quinto lugar en el campeonato".
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