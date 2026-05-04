El posteo de Lionel Messi tras ver la Formula 1 en Miami: la respuesta de Franco Colapinto

messi colapinto 1

La carrera en Miami también tuvo como protagonista al joven italiano Antonelli, quien se quedó con la victoria tras una maniobra decisiva sobre Max Verstappen. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri, en una jornada que volvió a confirmar el gran presente de McLaren.

En ese escenario, la presencia del capitán de la Selección Argentina sumó un atractivo extra a un evento que ya de por sí concentra la atención mundial. Para el pibe de 22 años, además, significó mucho más que una simple foto: fue el encuentro con uno de sus ídolos en el mejor momento de su carrera, un cruce simbólico entre dos generaciones de deportistas argentinos que brillan en la élite mundial.

Las estadísticas sobre la participación de Colapinto en el GP de Miami de la Fórmula 1

GP de Miami F1 - M1 La parrilla final del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1, con Franco Colapinto en el puesto 7. Fuente: Sofascore.