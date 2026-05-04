El posteo de Lionel Messi tras ver la Formula 1 en Miami: la respuesta de Franco Colapinto
El capitán argentino compartió imágenes desde Miami junto a figuras del automovilismo y recibió un mensaje cargado de emoción del joven piloto.
El paso de Lionel Messi por el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 dejó una postal especial que rápidamente se volvió viral en redes sociales. El astro argentino publicó un álbum de fotos en su cuenta de Instagram bajo el título “Familia & Formula 1”, donde se lo vio acompañado por sus hijos y compartiendo momentos con figuras destacadas del paddock, entre ellas Franco Colapinto, George Russell y Andrea Kimi Antonelli.
Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que captó la atención fue la respuesta de Colapinto en los comentarios del posteo. El joven piloto argentino, que atraviesa un momento consagratorio en su carrera, no ocultó su emoción al haber compartido tiempo con el capitán de la Selección. “Mi sueño hecho realidad conocerte!! q hayas venido a bancar es de lo más especial q viví en la vida!! gracias por tu tiempo y tu humildad sos lo mejor q hay un placer enormeee ”, escribió, en un mensaje que rápidamente se viralizó.
El contexto en el que se dio este cruce no es menor. El pilarense viene de protagonizar un fin de semana inolvidable en el circuito callejero de Miami, donde logró el mejor resultado de su trayectoria en la máxima categoría. En pista había finalizado en una destacada posición, pero tras la carrera se confirmó una sanción de 20 segundos para Charles Leclerc, lo que le permitió escalar un lugar más en la clasificación final.
De esta manera, el piloto argentino terminó en el séptimo puesto, sumando seis puntos clave para el campeonato y firmando una actuación que ya quedó marcada como la mejor de su carrera en la F1. Hasta ese momento, su techo había sido el octavo lugar conseguido en el Gran Premio de Azerbaiyán 2024, cuando aún competía bajo la estructura de Williams.
La carrera en Miami también tuvo como protagonista al joven italiano Antonelli, quien se quedó con la victoria tras una maniobra decisiva sobre Max Verstappen. El podio lo completaron Lando Norris y Oscar Piastri, en una jornada que volvió a confirmar el gran presente de McLaren.
En ese escenario, la presencia del capitán de la Selección Argentina sumó un atractivo extra a un evento que ya de por sí concentra la atención mundial. Para el pibe de 22 años, además, significó mucho más que una simple foto: fue el encuentro con uno de sus ídolos en el mejor momento de su carrera, un cruce simbólico entre dos generaciones de deportistas argentinos que brillan en la élite mundial.
Las estadísticas sobre la participación de Colapinto en el GP de Miami de la Fórmula 1
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