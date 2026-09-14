Emotivo mensaje de Emmanuel Mammana tras grave lesión en Vélez: "Me salvaron la vida"
El defensor del Fortín se recupera de una fractura múltiple de costillas tras un fuerte choque con Tomás Marchiori y expresó su profundo agradecimiento.
El empate 1-1 entre Vélez y Newell's quedó completamente eclipsado por un momento de extrema tensión. Durante el desarrollo del juego, el marcador central Emmanuel Mammana sufrió un fuertísimo e involuntario choque con su compañero, el arquero Tomás Marchiori.
El impacto en la zona intercostal le provocó la fractura de siete costillas y un cuadro de neumotórax que derivó en su traslado e internación de urgencia, generando una enorme preocupación en todo el ambiente del fútbol argentino.
Emotivo mensaje de Emmanuel Mammana tras ser operado luego de la grave lesión en Vélez
Tras superar las horas más críticas y luego de recibir la asistencia inicial en el Sanatorio de la Mujer en Rosario, el experimentado zaguero de 30 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir unas palabras tan desgarradoras como esperanzadoras. "Después de días muy difíciles, quería contarles que gracias a Dios hoy estoy mejor y que todo salió bien. Me tocó atravesar una situación muy dura y una lesión grave, pero por suerte hoy puedo estar escribiendo estas palabras", comenzó relatando el jugador.
En su conmovedor descargo, el defensor no dudó en reconocer el trabajo de los profesionales de la salud que lo asistieron rápidamente. "Un agradecimiento enorme y para toda la vida a los doctores. Gracias por cómo actuaron, por cuidarme y porque fueron quienes me salvaron la vida", afirmó.
Asimismo, destacó el constante respaldo institucional de la entidad de Liniers y el pilar fundamental que significaron su esposa y su familia durante este duro trance. "Después de algo así, uno aprende a valorar todavía más la vida. Gracias a Dios por darme una nueva oportunidad", concluyó.
Por su parte, el Departamento Médico de la institución emitió una actualización oficial sobre la salud del deportista, quien fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con el seguimiento. "Emmanuel Mammana presenta una evolución muy favorable del neumotórax sufrido, por lo que permanece internado en observación en la Clínica Zabala. Debido a este cuadro positivo, se descartan al momento las intervenciones quirúrgicas costales", indicaron desde el club, agregando que proyectan retirarle el tubo del tórax en el corto plazo.
Pese a las buenas noticias sobre su cuadro general, el tiempo de rehabilitación demandará varios meses de paciencia, por lo que el cuerpo técnico no podrá contar con una de sus piezas fundamentales en el fondo para lo que resta de la competencia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario