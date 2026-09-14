Emotivo mensaje de Emmanuel Mammana tras grave lesión en Vélez: "Me salvaron la vida"

Por su parte, el Departamento Médico de la institución emitió una actualización oficial sobre la salud del deportista, quien fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires para continuar con el seguimiento. "Emmanuel Mammana presenta una evolución muy favorable del neumotórax sufrido, por lo que permanece internado en observación en la Clínica Zabala. Debido a este cuadro positivo, se descartan al momento las intervenciones quirúrgicas costales", indicaron desde el club, agregando que proyectan retirarle el tubo del tórax en el corto plazo.

Pese a las buenas noticias sobre su cuadro general, el tiempo de rehabilitación demandará varios meses de paciencia, por lo que el cuerpo técnico no podrá contar con una de sus piezas fundamentales en el fondo para lo que resta de la competencia.