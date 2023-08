La grave lesión que sufrió Emiliano Buendía: será baja en Aston Villa

emiliano buendia aston villa.jpg

El argentino, de 26 años, realizó toda la pretemporada de Villa mientras se prepara para la campaña de la Premier League 2023-24 y jugó el segundo temporada contra Valencia español el sábado pasado .

El joven escribió unas palabras en sus redes sociales tras conocer la noticia y recibió el apoyó de sus compañeros: "Si algo me enseñaron mis papás desde chiquito, es a no bajar los brazos nunca, y este mal momento que me toca vivir no va a ser una excepción. Desde ya positivo y mentalizado en una buena y pronta recuperación. Muchas gracias por todos los mensajes".

Buendía, que nunca jugó en un equipo de su país, fue titular bajo las órdenes de Steven Gerrard y Unai Emery la temporada pasada jugando 38 cotejos en la Premier, 27 de ellos como titular, marcando cinco goles y sumando dos asistencias.

Aston Villa comenzará la Premier 2023/24 ante Newcastle United el sábado próximo y luego se enfrentarán al Everton de local y luego al partido de ida de los play-offs de la Liga de la Conferencia, contra el Hibernian de Escocia o el Luzern de Suiza.

