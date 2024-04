El conmovedor testimonio de Emiliano Pinsón al despedirse del programa de la mañana de la radio

Este lunes anunció su alejamiento momentáneo del programa y sus compañeros y oyentes se emocionaron y le brindaron palabras de apoyo y cariño. Pero sigue en la radio por la tarde.

Qué dijo Emiliano Pinsón sobre su salida de la radio

emiliano pinson despedida radio

"Es mi último programa aquí a la mañana. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien. Tengo un Parkinson atípico, tiene un inconveniente, no está muy bien estudiado y se desconoce su desarrollo", comenzó diciendo.

Luego detalló que la enfermedad que padece genera" una atrofia sistémica. Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo, pierden fuerza. Es muy invasivo".

"En los libros me queda poco tiempo pero las estadísticas hay que romperlas. Quienes padecen esto quedan en silla de ruedas, casi sin habla. No sé si será mi final pero intentaré que no", dijo con la voz entrecortada del llanto.

El periodista por ahora seguirá conduciendo su programa "Andan diciendo" que se emite todos los domingo de 11 a 15 y continuará haciendo televisión por las tardes.

"Hay un par de ideas para seguir ligado a la radio, yo quiero seguir trabajando pero mi vida va a empezar a las 11 de la mañana. Tengo que hacer mi vida pero con descanso", explicó.