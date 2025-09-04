Emoción total: las lágrimas de Lionel Messi en la entrada en calor
El astro juega su último partido oficial en el país con la camiseta de la Selección Argentina, y apenas pisó el césped del Monumental no pudo evitar emocionarse.
La Selección Argentina vive este jueves una jornada cargada de emoción cuando enfrente a Venezuela en el estadio Monumental, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, y así comenzó, con Lionel Messi conmovido en plena entrada en calor.
Más allá de lo deportivo, el encuentro quedará en la historia por ser el último partido oficial de Messi con la camiseta nacional en territorio argentino, un hecho que sus propios dichos en la previa terminaron de confirmar.
El partido está programado para las 20:30 y será transmitido por TyC Sports y Telefe. El árbitro designado es el chileno Piero Maza, con Juan Lara a cargo del VAR. El equipo de Lionel Scaloni llega con los deberes cumplidos, ya que lidera la clasificación con comodidad y aseguró su lugar en la próxima Copa del Mundo tras la histórica goleada 4-1 ante Brasil en Río de Janeiro.
Y las emociones estuvieron a flor de piel desde el precalentamiento. El equipo nacional salió a la cancha, y el astro rosarino no pudo contener las lágrimas.
