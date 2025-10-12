El hijo de Miguel Ángel Russo agradeció a Boca y Riquelme por cumplir "su último deseo"

image

La emotiva despedida de Nacho Russo

En su mensaje, Ignacio escribió con el corazón: “Hola, Pa. Sinceramente, en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me vienen infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual: tu sonrisa”.

Y cerró con una frase que conmovió a todos: “Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el fútbol. Porque evidentemente el fútbol da vida, y pucha que te dio. Esperame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo”.

