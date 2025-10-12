El hijo de Miguel Ángel Russo agradeció a Boca y Riquelme por cumplir "su último deseo"
Nacho Russo publicó un emotivo mensaje para despedir a su padre y destacó el gesto del Xeneize y Román por permitirle cumplir su último deseo como DT xeneize.
El mundo del fútbol argentino sigue despidiendo con profunda tristeza a Miguel Ángel Russo, histórico entrenador y campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca, quien falleció esta semana. En medio de los homenajes que se repitieron en todas las canchas del Torneo Clausura 2025, su hijo Ignacio Russo, futbolista de Tigre, publicó un conmovedor mensaje en honor a su padre.
Nacho había vivido un momento muy especial el viernes, cuando convirtió un gol ante Newell’s en Rosario, apenas 24 horas después del velatorio de su padre en la Bombonera. Pese al dolor, decidió jugar para rendirle homenaje dentro de la cancha.
Este domingo, el delantero compartió una serie de fotos familiares y un video recopilatorio de la carrera de Russo, acompañado por la canción “El amor después del amor” de Fito Páez. En el posteo, expresó un agradecimiento especial a Juan Román Riquelme y a Boca Juniors, escribiendo: “Un agradecimiento especial a Román y a todo Boca Juniors por haber cumplido su último deseo”.
Ese deseo, según reveló el propio Ignacio, fue el de terminar su carrera dirigiendo a Boca, el club que Russo amaba profundamente. Gracias a la gestión de Riquelme, el técnico tuvo la posibilidad de cerrar su ciclo en el Mundial de Clubes, donde dirigió su último partido: el 5-0 ante Newell’s, mientras ya se encontraba atravesando una delicada situación de salud.
La emotiva despedida de Nacho Russo
En su mensaje, Ignacio escribió con el corazón: “Hola, Pa. Sinceramente, en este momento las palabras escasean por el nudo en la garganta y en la panza al escribir esto. Se me vienen infinitos recuerdos y momentos, pero en todos predomina algo igual: tu sonrisa”.
Y cerró con una frase que conmovió a todos: “Gracias a la vida pude hacer lo que a vos más te gusta, que es el fútbol. Porque evidentemente el fútbol da vida, y pucha que te dio. Esperame para hacer ronda de café y comer vigilante de batata. Te amo”.
