Emotivo minuto de silencio por Miguel Ángel Russo en Vélez vs. Rosario Central
El emblemático DT tuvo exitosos pasos por ambas instituciones, por lo que el homenaje en Liniers fue conmovedor. El "Canalla", además, lució un parque con la cara del entrenador.
El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, falleció el pasado miércoles a los 69 años, luego de pelear varios años con una dura enfermedad y de llevar unos cuantos días internado en su domicilio, por lo que se multiplican los homenajes, como pasó este sábado en el partido de Vélez vs. Rosario Central, justo dos de los equipos en los que tuvo exitosos pasos.
El DT había desmejorando en los últimos tiempos por el avance del cáncer que le habían diagnosticado en 2017, cuando dirigía a Millonarios de Colombia. En esta línea, en los últimos días se encontraba cursando una internación domiciliaria, a sabiendas de que podía tratarse de sus últimos días.
Tras anunciarse la noticia, el respeto y el dolor en el fútbol argentino fue casi unánime. Y como determinó la Liga Profesional de Fútbol, se rinden homenajes en todos los partidos de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025.
En este marco, Vélez preparó este sábado en el estadio José Amalfitani un emotivo minuto de silencio que fue compartido por Rosario Central. Miguel fue campeón en ambos equipos, por lo que el "Fortín", además, exhibió los trofeos conseguidos durante su paso por el club.
En la previa, el "Fortín" recordó al entrenador con el mensaje “Con el recuerdo y el corazón” y proyectó en la pantalla del estadio una imagen de Russo durante su etapa como DT en Liniers.
Del mismo modo, el "Canalla" lució un especial parche en su camiseta, con la cara del entrenador y la frase “Miguel eterno”, con el recuerdo de la conquista de la Copa Argentina en su último ciclo en Rosario, ciudad de la que alguna vez dijo enamorarse de grande.
Además, en todas las gráficas para anunciar el partido y la formación inicial se colocó una imagen del recordado “Miguelo”. También, Di María y sus compañeros llevaron un lazo negro en el brazo.
