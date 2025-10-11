Emotivo minuto de silencio por Miguel Ángel Russo en Vélez vs. Rosario Central

En la previa, el "Fortín" recordó al entrenador con el mensaje “Con el recuerdo y el corazón” y proyectó en la pantalla del estadio una imagen de Russo durante su etapa como DT en Liniers.

Del mismo modo, el "Canalla" lució un especial parche en su camiseta, con la cara del entrenador y la frase “Miguel eterno”, con el recuerdo de la conquista de la Copa Argentina en su último ciclo en Rosario, ciudad de la que alguna vez dijo enamorarse de grande.

image

Además, en todas las gráficas para anunciar el partido y la formación inicial se colocó una imagen del recordado “Miguelo”. También, Di María y sus compañeros llevaron un lazo negro en el brazo.