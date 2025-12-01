Emotivo: así fue la despedida de Racing a Gabriel Arias en el Cilindro

Los números de una etapa llena de títulos para Gabriel Arias en Racing

Racing recibió una noticia inesperada este domingo: Gabriel Arias comunicó que no renovará su contrato y, por lo tanto, dejará el club libre el 31 de diciembre.

El arquero llegó a mediados de 2018 y se convirtió rápidamente en una de las figuras y líderes del plantel. En su primera temporada fue campeón de la Superliga 2019 bajo la conducción de Eduardo Coudet, dando inicio a un ciclo que incluyó múltiples títulos y actuaciones determinantes.

La trayectoria del arquero en Racing dejó cifras contundentes:

254 partidos

124 triunfos

70 empates

60 derrotas

246 goles recibidos

101 vallas invictas

Títulos obtenidos:

Superliga 2018/19

Trofeo de Campeones 2019

Trofeo de Campeones 2022

Supercopa Internacional 2023

Copa Sudamericana 2024

Recopa Sudamericana 2025

Con estos logros, Arias cierra uno de los ciclos más exitosos para un arquero en la historia reciente de Racing, despidiéndose como un referente indiscutido de La Academia.