Emotivo: así fue la despedida de Racing a Gabriel Arias en el Cilindro
Tras confirmar su salida, el arquero multicampeón fue homenajeado este lunes en la que será su última vez en el estadio.
El Cilindro de Avellaneda se vistió de gala para un emotivo adiós este lunes, ya que en la antesala del encuentro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025 ante Tigre, el arquero Gabriel Arias recibió un sentido homenaje por su trayectoria en Racing.
El reconocimiento se produce luego de que el arquero, de 38 años, decidiera no extender su vínculo con la institución, tras haber perdido el puesto de titular ante el buen rendimiento de Facundo Cambeses.
De esta manera, elduelo ante el "Matador" marca, de manera efectiva, la última presentación de Arias en el estadio de la "Academia". Es que el ganador de este cotejo enfrentará a Boca en las semifinales del campeonato local, partido que se disputará en la Bombonera.
De esta manera, y teniendo en cuenta que es poco probable que Arias sume minutos en el partido, la ovación del público marcó su despedida de la casa racinguista.
El momento más emotivo de la ceremonia fue la proyección de un video en la pantalla gigante del estadio. Las imágenes destacaron la figura del arquero argentino-chileno levantando la Copa Sudamericana 2024, título en el que fue una pieza fundamental para el equipo dirigido por Gustavo Costas.
Los números de una etapa llena de títulos para Gabriel Arias en Racing
Racing recibió una noticia inesperada este domingo: Gabriel Arias comunicó que no renovará su contrato y, por lo tanto, dejará el club libre el 31 de diciembre.
El arquero llegó a mediados de 2018 y se convirtió rápidamente en una de las figuras y líderes del plantel. En su primera temporada fue campeón de la Superliga 2019 bajo la conducción de Eduardo Coudet, dando inicio a un ciclo que incluyó múltiples títulos y actuaciones determinantes.
La trayectoria del arquero en Racing dejó cifras contundentes:
- 254 partidos
- 124 triunfos
- 70 empates
- 60 derrotas
- 246 goles recibidos
- 101 vallas invictas
Títulos obtenidos:
- Superliga 2018/19
- Trofeo de Campeones 2019
- Trofeo de Campeones 2022
- Supercopa Internacional 2023
- Copa Sudamericana 2024
- Recopa Sudamericana 2025
Con estos logros, Arias cierra uno de los ciclos más exitosos para un arquero en la historia reciente de Racing, despidiéndose como un referente indiscutido de La Academia.
