Fue a un Mundial, fue muy criticado, se retiró y volvió a jugar a los 41 años: quién es

Tras su etapa en el viejo continente, Gutiérrez regresó al ámbito local para defender los colores de Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, hasta que decidió retirarse oficialmente del fútbol profesional en 2021.

Su vida después del retiro

Tras su retiro del fútbol profesional en 2021, “El Galgo” Gutiérrez optó por alejarse del ritmo de las grandes ciudades y se instaló en la costa atlántica. A pesar de dar un paso al costado de la competencia profesional, su amor por el deporte nunca desapareció.

Durante los últimos meses, volvió a pisar el césped en forma amateur, jugando en Las Toninas, el club donde dio sus primeros pasos y comenzó a forjar su carrera.