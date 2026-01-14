Fue a un Mundial, fue muy criticado, se retiró y volvió a jugar a los 41 años: quién es
Pieza clave en el once de Maradona en Sudáfrica 2010, este exjugador volvió del retiro para jugar en una liga amateur. Los detalles en la nota.
Jonás Gutiérrez fue un guerrero del fútbol. Desde sus primeros pasos en Vélez Sarsfield, se destacó por su velocidad y habilidad, lo que lo llevó a jugar en algunos de los equipos más importantes de Europa y a vestir la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial de Sudáfrica 2010, bajo la conducción de Diego Maradona.
Su trayectoria no estuvo exenta de obstáculos: una enfermedad cruel y compleja puso pausa a su carrera profesional, obligándolo a alejarse de las canchas. Sin embargo, su pasión por el deporte lo impulsó a regresar, y durante los últimos meses, a los 41 años, decidió volver a jugar en una liga amateur.
Jonás Gutiérrez y su paso por el futbol
Gutiérrez comenzó su trayectoria a comienzos de los 2000 en Vélez. Su velocidad y habilidad en el mediocampo no paso inadvertida y pronto dio el salto a Europa, más precisamente al Mallorca de España, donde despertó el interés de clubes más grandes.
Su mejor versión se vio en la la Premier League, cuando defendió la camiseta del Newcastle United. Allí se convirtió en un referente del equipo y disputó cientos de partidos importantes, siendo figura en la mayoría y ganándose el cariño de los hinchas por su entrada dentro del verde césped.
Su desempeño también le permitió ganarse un lugar en la Selección Argentina, participando en el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue uno de los jugadores más importante para Maradona. La "Albiceleste" cayó en cuartos de final ante Alemania.
Tras su etapa en el viejo continente, Gutiérrez regresó al ámbito local para defender los colores de Defensa y Justicia, Independiente, Banfield y Almagro, hasta que decidió retirarse oficialmente del fútbol profesional en 2021.
Su vida después del retiro
Tras su retiro del fútbol profesional en 2021, “El Galgo” Gutiérrez optó por alejarse del ritmo de las grandes ciudades y se instaló en la costa atlántica. A pesar de dar un paso al costado de la competencia profesional, su amor por el deporte nunca desapareció.
Durante los últimos meses, volvió a pisar el césped en forma amateur, jugando en Las Toninas, el club donde dio sus primeros pasos y comenzó a forjar su carrera.
