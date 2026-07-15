Así fue la reacción de David Beckham a la derrota de Inglaterra ante la Selección Argentina

El duelo también reavivó el histórico vínculo de Beckham con la Selección Argentina. En el Mundial de Francia 1998, el inglés fue expulsado en los octavos de final de un partido que terminó con la eliminación de su selección. Cuatro años después, en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, tuvo su revancha al convertir de penal el único gol de la victoria inglesa por 1-0 sobre la Albiceleste. Esta vez, desde la tribuna, volvió a ser testigo de otro capítulo inolvidable de una rivalidad que sigue escribiendo páginas en la historia de los Mundiales.