Así fue la reacción de David Beckham a la derrota de Inglaterra ante la Selección Argentina
El exfutbolista siguió la semifinal del Mundial 2026 desde el Mercedes-Benz Stadium y quedó completamente inmóvil después de la remontada de la Scaloneta.
La histórica clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 dejó una infinidad de postales inolvidables. Entre los festejos de los hinchas argentinos y la euforia de los jugadores, hubo una imagen que rápidamente se volvió viral: la reacción de David Beckham tras la remontada de la Albiceleste frente a Inglaterra.
El excapitán del seleccionado inglés, que presenció el encuentro desde uno de los palcos del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, siguió con atención un partido que parecía sonreírle a su país. Inglaterra había logrado ponerse en ventaja gracias al gol de Anthony Gordon, pero todo cambió en el tramo final del encuentro.
Con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dio vuelta el marcador y selló un inolvidable 2-1, resultado que desató la locura de los miles de hinchas argentinos presentes en el estadio.
Una postal que dio la vuelta al mundo
Mientras los simpatizantes albicelestes celebraban la clasificación, las cámaras enfocaron a Beckham, que permanecía inmóvil, con la mirada fija en el campo de juego y sin poder ocultar su incredulidad por el desenlace del partido. Incluso, pese al abrazo de uno de sus hijos, el exfutbolista continuó en silencio, intentando asimilar la eliminación de Inglaterra.
La secuencia no tardó en viralizarse y fue compartida por miles de usuarios en las redes sociales, que convirtieron el gesto del exjugador en una de las imágenes más representativas de la apasionante semifinal entre argentinos e ingleses.
El duelo también reavivó el histórico vínculo de Beckham con la Selección Argentina. En el Mundial de Francia 1998, el inglés fue expulsado en los octavos de final de un partido que terminó con la eliminación de su selección. Cuatro años después, en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, tuvo su revancha al convertir de penal el único gol de la victoria inglesa por 1-0 sobre la Albiceleste. Esta vez, desde la tribuna, volvió a ser testigo de otro capítulo inolvidable de una rivalidad que sigue escribiendo páginas en la historia de los Mundiales.
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