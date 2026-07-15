Cristina Kirchner emergió de su casa en Constitución para saludar tras el triunfo de la Argentina
La Scaloneta alegró al país entero con su victoria ante Inglaterra, y la expresidenta salió al balcón de su casa a festejar con un mapeo de las islas Malvinas.
Con una bandera improvisada la Selección dejó en claro que el partido de este miércoles contra Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 fue mucho más que una cuestión de fútbol. El país entero festejó la victoria de la Scaloneta, incluida Cristina Kirchner.
La expresidenta, hoy recluida en su residencia del barrio porteño de Constitución para cumplir una condena a seis años de prisión, se sintió convocada a salir al balcón para celebrar el triunfo argentino con su militancia.
En seguida aparecieron las luces que dieron forma a un "mapping" sobre el edificio ubicado en San José 1111 y mientras Cristina Kirchner saludaba sobre ella se podía ver la silueta de las islas Malvinas y la leyenda "son argentinas".
Cuando llegó a X un video del momento alguien comentó que durante los dos mandatos de Cristina Kirchner se mantuvieron pendientes las deudas sociales, morales y económicas con los veteranos de la contienda bélica de 1982 en las islas Malvinas.
Pero técnicamente hubo varias instancias de acampe de veteranos de Malvinas frente a la Casa Rosada: uno se extendió a lo largo de 2004, cuando el que gobernaba la Argentina era Néstor Kirchner.
Otro, que duró más de siete años, empezó en 2008, cuando Cristina Kirchner ya había sucedido a su marido.
Sin embargo, el detalle de la compleja relación de la expresidenta con los veteranos de Malvinas que lucharon por el reconocimiento de su sacrificio no empañó el festejo de este miércoles, ni los cantos de la militancia de que "acá tenés los pibes para la liberación".
Eso sí: en vísperas del partido de este miércoles la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado en el que llamó a separar el significado deportivo del encuentro del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y pidió evitar expresiones de odio.
"La soberanía se sostiene con la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable, no con el resultado de un partido de fútbol", señalaron.
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