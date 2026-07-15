Cristina Kirchner emergió de su casa en Constitución para saludar tras el triunfo de la Argentina

Otro, que duró más de siete años, empezó en 2008, cuando Cristina Kirchner ya había sucedido a su marido.

Sin embargo, el detalle de la compleja relación de la expresidenta con los veteranos de Malvinas que lucharon por el reconocimiento de su sacrificio no empañó el festejo de este miércoles, ni los cantos de la militancia de que "acá tenés los pibes para la liberación".

Eso sí: en vísperas del partido de este miércoles la Federación de Veteranos de Guerra "2 de Abril" difundió un comunicado en el que llamó a separar el significado deportivo del encuentro del reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y pidió evitar expresiones de odio.

"La soberanía se sostiene con la verdad histórica y el reclamo pacífico e irrenunciable, no con el resultado de un partido de fútbol", señalaron.