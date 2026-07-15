La reacción de los jugadores de la Selección Argentina al encontrar el machete de Pickford para los penales
En plenos festejos, el masajista "Daddy" se topó con la botella de agua del arquero inglés. Las caras de sorpresa de los jugadores no tardaron en hacerse viral.
La euforia de la Selección Argentina tras vencer a Inglaterra y meterse en la gran final del Mundial 2026 dejó una de las perlitas más desopilantes y virales del torneo. En pleno campo de juego del Mercedes-Benz Stadium, una insólita secuencia en el césped acaparó la atención de las cámaras.
El protagonista del hallazgo fue el histórico masajista de la delegación, Marcelo "Daddy" D'Andrea, quien en medio de la vuelta olímpica se cruzó con un objeto clave de la estrategia rival: el bidón de agua de Jordan Pickford, el arquero de la selección inglesa.
Al levantar la botella, "Daddy" notó de inmediato que el arquero del Everton tenía pegado el clásico "machete" con las anotaciones tácticas y los perfiles de los pateadores argentinos ante una eventual definición por penales.
La secuencia de reacciones de los jugadores al ver el papel fue imperdible. "Daddy" D'Andrea se acercó rápidamente a Nicolás González y a Lionel Messi para mostrarles en detalle las anotaciones impresas en el plástico. Ambos miraron fijamente la botella con gestos de total asombro.
Segundos después, se sumó Enzo Fernández. Al leer las indicaciones que el arquero británico tenía preparadas para intentar adivinar los remates de la Scaloneta, el volante del Chelsea no pudo contener la risa y soltó una carcajada cómplice ante la cámara.
La fórmula Pickford que esta vez no se usó
El arquero inglés es mundialmente famoso por utilizar este recurso en las definiciones desde los doce pasos, habiéndolo hecho con éxito en torneos anteriores.
Sin embargo, gracias a la enorme muestra de carácter del equipo de Lionel Scaloni, que liquidó el pleito en el tiempo reglamentario, el "machete" de Pickford quedó obsoleto y terminó transformándose en un divertido trofeo de guerra para los futbolistas argentinos.
Selección Argentina vs. España: cuándo y a qué hora se juega la final del Mundial 2026
El partido que coronará al monarca del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio. La gran definición del torneo está programada para comenzar a las 16:00 hs (hora de la Argentina).
El escenario elegido para albergar este histórico partido es el imponente MetLife Stadium (oficialmente denominado New York New Jersey Stadium para este torneo por regulaciones de la FIFA), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.
Este coloso de última generación, con capacidad para más de 82.500 espectadores, es un viejo conocido para la Scaloneta: fue el estadio donde Argentina derrotó a Chile en la fase de grupos de la Copa América 2024 y donde se disputó la histórica final de la Copa América Centenario en 2016.
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