La reacción de los jugadores de la Selección Argentina al encontrar el machete de Pickford para los penales

Pickford tenía anotados en su botella a los pateadores argentinos para la tanda de penalespic.twitter.com/f8yoFGnjKy pic.twitter.com/Y76bCwwIlE — minutouno (@minutounocom) July 16, 2026

La fórmula Pickford que esta vez no se usó

El arquero inglés es mundialmente famoso por utilizar este recurso en las definiciones desde los doce pasos, habiéndolo hecho con éxito en torneos anteriores.

Sin embargo, gracias a la enorme muestra de carácter del equipo de Lionel Scaloni, que liquidó el pleito en el tiempo reglamentario, el "machete" de Pickford quedó obsoleto y terminó transformándose en un divertido trofeo de guerra para los futbolistas argentinos.

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El partido que coronará al monarca del fútbol mundial se disputará el próximo domingo 19 de julio. La gran definición del torneo está programada para comenzar a las 16:00 hs (hora de la Argentina).

El escenario elegido para albergar este histórico partido es el imponente MetLife Stadium (oficialmente denominado New York New Jersey Stadium para este torneo por regulaciones de la FIFA), ubicado en la localidad de East Rutherford, Nueva Jersey, muy cerca de la ciudad de Nueva York.

Este coloso de última generación, con capacidad para más de 82.500 espectadores, es un viejo conocido para la Scaloneta: fue el estadio donde Argentina derrotó a Chile en la fase de grupos de la Copa América 2024 y donde se disputó la histórica final de la Copa América Centenario en 2016.