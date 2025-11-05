En Italia dudan de la continuidad de Paulo Dybala en Roma y crece el sueño de Boca de ficharlo

dybala paredes

La incertidumbre sobre el futuro de Dybala se agudizó tras su reciente lesión. Este martes, Roma confirmó que el jugador sufrió una rotura fibrilar de grado medio en el isquiotibial izquierdo, producida en el remate del penal que ejecutó el último fin de semana ante Milan, detenido por el arquero Mike Maignan.

Con este nuevo contratiempo físico, el campeón del mundo volverá a estar varias semanas fuera de las canchas, en medio de un contexto en el que su continuidad en el club italiano parece cada vez más incierta y Boca sigue atento a cualquier movimiento.