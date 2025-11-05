Los 11 de Claudio Úbeda para el Superclásico ante River
El entrenador de Boca ensayó con dos equipos distintos en la previa del partido ante River. Leandro Paredes volverá al once tras cumplir suspensión.
Boca acelera su preparación para el Superclásico y Claudio Úbeda comenzó a definir la estrategia. El entrenador probó dos equipos en el entrenamiento del martes, con variantes tácticas y el regreso de Leandro Paredes tras la suspensión. En La Ribera afinan los últimos detalles para recibir a River en La Bombonera el próximo domingo.
A pocos días del partido más esperado del fútbol argentino, “Sifón” empezó a delinear el once que Boca presentará ante River. El entrenador probó distintas variantes en la práctica de este martes, buscando alternativas para definir la lista de convocados y el esquema táctico para el duelo que genera muchas expectativas puertas adentro y que podría ser fundamental para el futuro cercano de la Institución.
Si bien todavía no hay una formación confirmada, el DT mantuvo la base del equipo que enfrentó a Estudiantes, aunque con algunos cambios. Uno de ellos será el regreso de Leandro Paredes, quien vuelve al mediocampo tras haber cumplido la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.
Los equipos que ensayó Claudio Úbeda para el Superclásico
Durante el entrenamiento, Úbeda dispuso dos formaciones distintas para observar el rendimiento de todos los jugadores. El primer equipo formó con: Leandro Brey; Lucas Blondel, Nicolás Figal, Mateo Mendía, Frank Fabra; Santiago Dalmasso, Leandro Paredes, Ander Herrera; Brian Aguirre, Lucas Janson y Joaquín Ruiz.
El segundo equipo incluyó a: Javier García; Luis Advíncula, Facundo Herrera, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Agustín Martegani, Ignacio Miramón, Williams Alarcón; Kevin Zenón, Valentino Simoni e Íker Zufiaurre. Desde el cuerpo técnico aclararon que estos equipos no representan los posibles titulares, sino ejercicios tácticos para evaluar variantes y el estado físico de cada futbolista.
En el predio de Ezeiza se vive un clima de máxima concentración. Con el Superclásico a la vuelta de la esquina, Úbeda busca consolidar una idea clara de juego que le permita imponer condiciones ante el River de Marcelo Gallardo, que también llega con novedades tras la renovación de su contrato.
El Xeneize continuará con los ensayos durante la semana, y recién entre jueves y viernes el entrenador definirá los nombres que integrarán la formación inicial para uno de los encuentros más trascendentes del año en el fútbol argentino
