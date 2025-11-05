Los 11 de Claudio Úbeda para el Superclásico ante River

ubeda

En el predio de Ezeiza se vive un clima de máxima concentración. Con el Superclásico a la vuelta de la esquina, Úbeda busca consolidar una idea clara de juego que le permita imponer condiciones ante el River de Marcelo Gallardo, que también llega con novedades tras la renovación de su contrato.

El Xeneize continuará con los ensayos durante la semana, y recién entre jueves y viernes el entrenador definirá los nombres que integrarán la formación inicial para uno de los encuentros más trascendentes del año en el fútbol argentino