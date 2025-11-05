Los 11 de Marcelo Gallardo para el Superclásico ante Boca

En caso de confirmarse el cambio de sistema, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero serían titulares, y Juan Carlos Portillo podría retroceder unos metros para sumarse a la defensa, dejando su lugar en el mediocampo a Enzo Pérez, que volvería al once inicial tras haber sido suplente. Sin embargo, Gallardo también maneja la opción de mantener una línea de cuatro. En ese caso, el mediocampo estaría conformado por Kevin Castaño, Juan Portillo, Nacho Fernández y Juan Fernando Quintero, con Maximiliano Salas y Sebastián Driussi como referentes ofensivos.