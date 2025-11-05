Los 11 de Marcelo Gallardo para el Superclásico ante Boca
El DT de River evalúa variantes tácticas y podría usar línea de cinco en el Superclásico ante el Xeneize, este domingo en La Bombonera.
Marcelo Gallardo define los últimos detalles del equipo de River para visitar a Boca este domingo en La Bombonera. Tras la derrota ante Gimnasia, el DT analiza un cambio de esquema con línea de cinco defensores y varias dudas en ataque, mientras busca una victoria clave para recuperar confianza y acercarse a la Libertadores.
De cara al duelo con Boca, el DT prepara un once que podría sorprender. En las últimas prácticas, el “Muñeco” probó diferentes variantes tácticas y evalúa la posibilidad de incluir una línea de cinco defensores, una estrategia que ya ha utilizado en otros partidos importantes.
En caso de confirmarse el cambio de sistema, Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero serían titulares, y Juan Carlos Portillo podría retroceder unos metros para sumarse a la defensa, dejando su lugar en el mediocampo a Enzo Pérez, que volvería al once inicial tras haber sido suplente. Sin embargo, Gallardo también maneja la opción de mantener una línea de cuatro. En ese caso, el mediocampo estaría conformado por Kevin Castaño, Juan Portillo, Nacho Fernández y Juan Fernando Quintero, con Maximiliano Salas y Sebastián Driussi como referentes ofensivos.
Sebastián Driussi, en duda y clave en el ataque
El regreso de Sebastián Driussi es una de las incógnitas principales. El delantero arrastra molestias físicas, pero si llega en condiciones sería titular junto a Salas. En caso contrario, Gallardo apostaría por un esquema con un solo punta y mayor densidad en el mediocampo. El DT también espera por la evolución de Gonzalo Montiel, quien podría reaparecer desde el arranque si responde bien en los últimos entrenamientos de la semana.
Los 11 de Marcelo Gallardo para el Superclásico entre River y Boca
De acuerdo con las pruebas realizadas en Ezeiza, la formación tentativa de River para visitar La Bombonera sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero y Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero, Juan Carlos Portillo y Nacho Fernández; Sebastián Driussi o Enzo Pérez y Maximiliano Salas.
El equipo de Gallardo necesita un triunfo para mejorar su posición en la tabla y acercarse a la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Una victoria ante el Boca de Claudio Úbeda sería un impulso anímico vital en el tramo decisivo del torneo.
