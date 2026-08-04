En la búsqueda de un 9, Riquelme quiere reforzar a Boca con el Chimy Ávila

Poco después, su representante Carlos Bilicich dejó una postura mucho más abierta y destacó precisamente el vínculo que el futbolista mantiene con Boca. "Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver. Hizo Inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría. Ese es un plus. Por otro lado, sería un delantero que aportaría muchísimo al estilo de juego que están teniendo hoy", aseguró en TyC Sports.

La carrera que construyó Chimy Ávila en España

La carrera del Chimy en Europa comenzó en 2017, cuando arribó al Huesca procedente de San Lorenzo. Posteriormente pasó por Osasuna y tuvo una etapa marcada por dos lesiones graves de rodilla que interrumpieron su crecimiento justo cuando atravesaba uno de sus mejores momentos. En enero de 2020 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, cuando se preparaba para regresar, padeció en septiembre de ese mismo año una lesión similar en la rodilla derecha.

Luego de su paso por Osasuna, Ávila llegó al Real Betis en enero de 2024. Durante la última temporada disputó 30 partidos, aunque tuvo un papel principalmente secundario, y terminó con tres goles y tres asistencias. Ahora, con el pase en su poder, analiza la posibilidad de regresar al fútbol argentino.

El delantero también fue noticia recientemente por sus declaraciones sobre el funcionamiento económico del fútbol. En el Referentes Podcast sostuvo: "El fútbol es un tráfico humano legalizado. ¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tú ya pasas a ser una máquina vieja, se necesita tener una máquina nueva”.