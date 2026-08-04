En la búsqueda de un 9, Riquelme quiere reforzar a Boca con el Chimy Ávila
El delantero de 32 años terminó su vínculo con el Real Betis y aparece como una de las principales alternativas que analiza la dirigencia. El Xeneize ya había preguntado por él.
Boca volvió a poner sus ojos sobre un viejo conocido del mercado de pases. La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme analiza avanzar por Ezequiel “Chimy” Ávila, delantero de 32 años que recientemente quedó libre del Real Betis y que aparece como una de las opciones más atractivas para reforzar el centro del ataque.
La búsqueda de un nuevo número nueve tomó fuerza a partir de la incertidumbre que existe alrededor de Adam Bareiro. El paraguayo atraviesa una situación física que todavía no está definida y, por el momento, no se someterá a una intervención quirúrgica por su hernia de disco lumbar. Frente a este escenario, el Xeneize comenzó a estudiar alternativas y el nombre de Ávila ganó terreno.
El atacante terminó su etapa en el fútbol español después de varias temporadas y ahora tiene como objetivo regresar a la Argentina. Su salida del Betis se produjo mediante un acuerdo de rescisión, pese a que todavía tenía contrato vigente. Al quedar con el pase en su poder, Riquelme no tendría que negociar una transferencia con el club español: el eventual acuerdo dependerá directamente de las condiciones que pueda establecer con el futbolista.
Chimy Ávila está libre tras su salida del Real Betis y podría ser refuerzo de Boca
Ávila conoce el fútbol argentino y también tiene un vínculo particular con Boca. El delantero realizó parte de sus divisiones inferiores en el club, una circunstancia que podría convertirse en un factor favorable para una eventual negociación. Además, su nombre ya había aparecido en el radar de la institución durante el mercado de pases anterior, aunque finalmente la dirigencia decidió apostar por Bareiro.
En enero, cuando fue consultado sobre la posibilidad de llegar al conjunto de La Ribera, el propio jugador había evitado involucrarse directamente en una eventual negociación. "Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo, porque si yo ahora me ocupo en hacer negociaciones, en hablar si me voy o me quedo, entonces estoy descuidando mi trabajo. Y mi trabajo es jugar al fútbol", había expresado.
Poco después, su representante Carlos Bilicich dejó una postura mucho más abierta y destacó precisamente el vínculo que el futbolista mantiene con Boca. "Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver. Hizo Inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría. Ese es un plus. Por otro lado, sería un delantero que aportaría muchísimo al estilo de juego que están teniendo hoy", aseguró en TyC Sports.
La carrera que construyó Chimy Ávila en España
La carrera del Chimy en Europa comenzó en 2017, cuando arribó al Huesca procedente de San Lorenzo. Posteriormente pasó por Osasuna y tuvo una etapa marcada por dos lesiones graves de rodilla que interrumpieron su crecimiento justo cuando atravesaba uno de sus mejores momentos. En enero de 2020 sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y, cuando se preparaba para regresar, padeció en septiembre de ese mismo año una lesión similar en la rodilla derecha.
Luego de su paso por Osasuna, Ávila llegó al Real Betis en enero de 2024. Durante la última temporada disputó 30 partidos, aunque tuvo un papel principalmente secundario, y terminó con tres goles y tres asistencias. Ahora, con el pase en su poder, analiza la posibilidad de regresar al fútbol argentino.
El delantero también fue noticia recientemente por sus declaraciones sobre el funcionamiento económico del fútbol. En el Referentes Podcast sostuvo: "El fútbol es un tráfico humano legalizado. ¿Se gana dinero? Sí, el jugador gana dinero. Hasta cuando hace goles o hasta cuando sirve. Luego tú ya pasas a ser una máquina vieja, se necesita tener una máquina nueva”.
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