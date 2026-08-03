Bomba total en Boca: aseguran que avanza por un goleador que viene de jugar el Mundial 2026

Se sabe que el "Xeneize" se encuentra en la búsqueda de un centrodelantero tras la salida de Edinson Cavani y las lesiones de Adam Bareiro y Milton Giménez, quien recientemente recibió el alta médica; y los pocos minutos de Ánge Romero. David Romero, Chimy Ávila, Luciano Gondou y Lucas Passerini son otros nombres que sonaron en los últimos días.

En las dos primeras fechas del certamen y en los partidos de Copa Sudamericana, el "Vasco" se inclinó por el uruguayo Miguel Merentiel como referencia del ataque, acompañado por Sebastián Villa, uno de los refuerzos de la temporada.