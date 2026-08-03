Bomba total en Boca: aseguran que avanza por un goleador que viene de jugar el Mundial 2026
El "Xeneize" cuenta con cupo tras la venta de Saracchi y la dirigencia y el cuerpo técnico apuntan al delantero ecuatoriano para sumarlo de inmediato.
El mercado de pases de Boca sacudió el mundo del fútbol con un nombre pesadísimo sobre la mesa. Según trascendió este lunes, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme y el cuerpo técnico liderado por Rodolfo Arruabarrena tienen como gran objetivo incorporar de inmediato a un delantero de jerarquía internacional: Enner Valencia.
Las tratativas por el atacante ecuatoriano llevan varios días de gestiones silenciosas, de acuerdo con la información revelada por el Diario Olé. El goleador viene de jugar el Mundial 2026 con su selección.
La operación dependía de un factor reglamentario clave que finalmente se destrabó: la liberación de un cupo de extranjeros, condición que se concretó en las últimas horas gracias a la venta de Marcelo Saracchi al Houston Dynamo de la Major League Soccer (MLS).
Detalles por pulir para abrochar al refuerzo en Boca
Con la plaza de foráneo ya disponible y la firme decisión institucional de ir a buscar un "9" de peso para afrontar los próximos compromisos, la dirigencia del Xeneize acelera a fondo las gestiones.
Por estos momentos, las negociaciones se encuentran en su etapa final, a la espera de que los clubes terminen de pulir los últimos detalles contractuales y económicos para que el experimentado goleador ecuatoriano cruce la vereda y vista la camiseta azul y oro.
Se sabe que el "Xeneize" se encuentra en la búsqueda de un centrodelantero tras la salida de Edinson Cavani y las lesiones de Adam Bareiro y Milton Giménez, quien recientemente recibió el alta médica; y los pocos minutos de Ánge Romero. David Romero, Chimy Ávila, Luciano Gondou y Lucas Passerini son otros nombres que sonaron en los últimos días.
En las dos primeras fechas del certamen y en los partidos de Copa Sudamericana, el "Vasco" se inclinó por el uruguayo Miguel Merentiel como referencia del ataque, acompañado por Sebastián Villa, uno de los refuerzos de la temporada.
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