Dura crítica de Riquelme tras la clasificación de Boca: "No te pueden hacer un gol de lateral"

También habló sobre la definición por penales. A diferencia de quienes suelen destacar la preparación específica para esa instancia, el dirigente consideró que existe un componente de fortuna. “Los penales son cuestión de suerte. Estuvo de nuestro lado; cuando ganas, van a decir que pateaste bien”, expresó. “Para nuestro arquero es bueno porque es una manera de agarrar seguridad”, afirmó.

Sin embargo, para Riquelme, la clasificación no alcanza para esconder los problemas que todavía presenta el equipo. El dirigente reconoció que existen aspectos que deberán mejorar y también hizo referencia al complicado calendario que tendrá Boca durante las próximas semanas. “Tenemos muy poquito tiempo de descanso, ahora vamos a jugar hasta final de agosto sin parar. Es raro que encuentres un equipo que juegue 10 partidos de corrido bien”, explicó.

La seguidilla de compromisos representa un desafío importante para el cuerpo técnico, que necesitará contar con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles. En ese sentido, también hizo referencia a los jugadores que todavía no pudieron estar a disposición de Arruabarrena. “Yo quiero que el técnico tenga a todos, estamos esperando a Bareiro, Belmonte, Palacios y Battaglia. Son jugadores muy buenos, pero últimamente no podemos contar con todo el plantel”, señaló.

️ Juan Román Riquelme, sobre el exigente calendario de Boca: "TENEMOS MUY POQUITO TIEMPO DE DESCANSO, VAMOS A JUGAR HASTA EL FINAL DE AGOSTO CADA DOS O TRES DÍAS. ES MEDIO DIFÍCIL. ES RARO QUE ENCUENTRES UN EQUIPO QUE TE JUEGUE DIEZ PARTIDOS DE CORRIDO MUY BIEN". pic.twitter.com/xt9hsl2tfn — TyC Sports (@TyCSports) July 31, 2026

El mercado de pases también aparece como una cuestión importante para Boca. La dirigencia trabaja en la búsqueda de un delantero y Riquelme dejó abierta la puerta a nuevas incorporaciones. “Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren. Él quería lateral derecho y arquero, y Villa cumplía las cosas que él quería para un delantero”, explicó.

Además, el presidente xeneize remarcó que la institución todavía puede realizar movimientos antes del cierre del mercado. “Si podemos prestar alguno afuera y podemos traer alguno siempre vamos a estar disponibles”, sostuvo, en referencia a la posibilidad de liberar espacio en el plantel para sumar nuevas alternativas ofensivas.