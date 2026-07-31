Dura crítica de Riquelme tras la clasificación de Boca: "No te pueden hacer un gol de lateral"
El presidente del Xeneize cuestionó la desconcentración defensiva que permitió el empate de O’Higgins y dejó en claro que el equipo todavía tiene varios aspectos por corregir.
La clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 dejó sensaciones encontradas. El Xeneize logró superar a O’Higgins en una definición por penales y continúa en carrera en el certamen internacional, pero el rendimiento del equipo volvió a generar preocupación. El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena no pudo sostener la ventaja que tenía en la serie y terminó obligado a resolver su futuro desde los doce pasos.
Después del encuentro, Juan Román Riquelme fue contundente al analizar uno de los principales errores que tuvo el equipo durante el partido disputado en Chile. El presidente apuntó directamente contra la acción que terminó en el gol de los chilenos y evitó relacionarla exclusivamente con la confianza de los futbolistas. Para él, el problema estuvo en la falta de atención para marcar una jugada de lateral.
“No te pueden hacer un gol de lateral, tenemos cosas que mejorar. No podemos llevar todo al tema de la confianza, si te hacen un gol de lateral, es porque no marcaste bien, no tiene nada que ver la confianza”, aseguró el máximo dirigente del club antes de emprender el regreso a la Argentina.
La palabra de Riquelme tras la ajustada clasificación de Boca en Copa Sudamericana
La declaración expuso el malestar que existe puertas adentro pese a haber conseguido el objetivo principal. El conjunto azul y oro avanzó de ronda, pero lo hizo después de sufrir nuevamente durante un partido en el que esperaba mostrar una imagen diferente. El empate del rival volvió a poner bajo la lupa a la defensa y, especialmente, la desconcentración que permitió que el conjunto chileno aprovechara una pelota parada.
También habló sobre la definición por penales. A diferencia de quienes suelen destacar la preparación específica para esa instancia, el dirigente consideró que existe un componente de fortuna. “Los penales son cuestión de suerte. Estuvo de nuestro lado; cuando ganas, van a decir que pateaste bien”, expresó. “Para nuestro arquero es bueno porque es una manera de agarrar seguridad”, afirmó.
Sin embargo, para Riquelme, la clasificación no alcanza para esconder los problemas que todavía presenta el equipo. El dirigente reconoció que existen aspectos que deberán mejorar y también hizo referencia al complicado calendario que tendrá Boca durante las próximas semanas. “Tenemos muy poquito tiempo de descanso, ahora vamos a jugar hasta final de agosto sin parar. Es raro que encuentres un equipo que juegue 10 partidos de corrido bien”, explicó.
La seguidilla de compromisos representa un desafío importante para el cuerpo técnico, que necesitará contar con la mayor cantidad posible de futbolistas disponibles. En ese sentido, también hizo referencia a los jugadores que todavía no pudieron estar a disposición de Arruabarrena. “Yo quiero que el técnico tenga a todos, estamos esperando a Bareiro, Belmonte, Palacios y Battaglia. Son jugadores muy buenos, pero últimamente no podemos contar con todo el plantel”, señaló.
El mercado de pases también aparece como una cuestión importante para Boca. La dirigencia trabaja en la búsqueda de un delantero y Riquelme dejó abierta la puerta a nuevas incorporaciones. “Nosotros siempre intentamos hacer lo que los entrenadores quieren. Él quería lateral derecho y arquero, y Villa cumplía las cosas que él quería para un delantero”, explicó.
Además, el presidente xeneize remarcó que la institución todavía puede realizar movimientos antes del cierre del mercado. “Si podemos prestar alguno afuera y podemos traer alguno siempre vamos a estar disponibles”, sostuvo, en referencia a la posibilidad de liberar espacio en el plantel para sumar nuevas alternativas ofensivas.
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