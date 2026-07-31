El club de México que preguntó por un jugador de Boca: la postura de Riquelme

Uno de los primeros episodios que marcaron su etapa en el club ocurrió con el penal que falló ante Alianza Lima. A partir de aquel momento, el futbolista comenzó a perder protagonismo y la situación no logró revertirse completamente con los diferentes entrenadores que pasaron por el banco de suplentes.

El ciclo de Arruabarrena tampoco significó el salto definitivo para Velasco. Si bien tuvo oportunidades, no consiguió instalarse como una de las principales alternativas ofensivas del equipo. En un plantel que continúa buscando soluciones para mejorar su producción en ataque, el mediocampista quedó en una posición secundaria dentro de la consideración del entrenador.

Los números de Alan Velasco en Boca desde su llegada

Los números reflejan esa irregularidad. Desde su llegada, Velasco disputó 43 partidos oficiales y acumuló 2.061 minutos en cancha. Durante ese período convirtió cuatro goles y aportó cuatro asistencias. Además, recibió seis tarjetas amarillas y todavía no logró levantar ningún trofeo con la camiseta azul y oro.

Ahora, la aparición de Tigres puede abrirle una puerta para relanzar su carrera. El conjunto mexicano necesita incorporar un futbolista capaz de generar juego y desequilibrio después de la salida de Correa y considera que Velasco puede cumplir con ese perfil. Su capacidad para jugar por las bandas, manejar la pelota y buscar el desequilibrio individual son algunas de las características que explican el interés.

Para Boca, la operación también representa una oportunidad para resolver una situación que no terminó de funcionar como se esperaba. La salida, de todos modos, no está definida. Todavía deben avanzar en las conversaciones y presentar una propuesta convincente. En la Ribera no descartan analizar una transferencia, pero pretenden que las condiciones económicas sean favorables, especialmente teniendo en cuenta la inversión realizada poco más de un año atrás.