El club de México que preguntó por un jugador de Boca: la postura de Riquelme
La institución mexicana a moverse para incorporar al futbolista del Xeneize tras la salida de Ángel Correa y, aunque todavía no presentó una oferta formal, en la Ribera esperan una propuesta.
El futuro de Alan Velasco en Boca volvió a quedar bajo la lupa. Mientras la dirigencia continúa trabajando en la incorporación de un centrodelantero para el plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena, desde México surgió un movimiento que podría provocar una de las principales salidas del actual mercado de pases.
Según informó el periodista especializado Germán García Grova, Tigres inició gestiones para conocer la situación del mediocampista ofensivo y analiza la posibilidad de incorporarlo para cubrir el espacio que dejó la partida de Ángel Correa, quien fue traspasado a River. Por el momento, el interés del conjunto mexicano no se tradujo en una propuesta formal sobre la mesa.
Sin embargo, la consulta ya modificó el escenario alrededor del futbolista, que nuevamente aparece como uno de los nombres que podrían abandonar el plantel. En la dirigencia xeneize siguen de cerca cada paso de las negociaciones y aguardan que, si Tigres decide avanzar, la oferta económica esté a la altura de las expectativas del club.
La situación tiene un antecedente importante: Boca realizó una inversión significativa para quedarse con Velasco. El futbolista llegó desde FC Dallas a comienzos de 2025 a cambio de 10 millones de dólares y firmó un vínculo con la institución hasta finales de 2028. Por eso, si finalmente aparece una posibilidad concreta de transferencia, el objetivo de la dirigencia será recuperar una parte considerable del dinero destinado a su contratación.
Tigres preguntó por Alan Velasco y Boca ya evalúa qué hacer con el
El problema es que el paso de Velasco por Boca no terminó de alcanzar las expectativas que había generado su llegada. El extremo arribó con el antecedente de haberse destacado en Independiente y con un recorrido posterior en el fútbol de Estados Unidos. Sin embargo, su adaptación al Xeneize fue irregular y nunca consiguió transformarse de manera sostenida en una pieza indiscutida.
Uno de los primeros episodios que marcaron su etapa en el club ocurrió con el penal que falló ante Alianza Lima. A partir de aquel momento, el futbolista comenzó a perder protagonismo y la situación no logró revertirse completamente con los diferentes entrenadores que pasaron por el banco de suplentes.
El ciclo de Arruabarrena tampoco significó el salto definitivo para Velasco. Si bien tuvo oportunidades, no consiguió instalarse como una de las principales alternativas ofensivas del equipo. En un plantel que continúa buscando soluciones para mejorar su producción en ataque, el mediocampista quedó en una posición secundaria dentro de la consideración del entrenador.
Los números de Alan Velasco en Boca desde su llegada
Los números reflejan esa irregularidad. Desde su llegada, Velasco disputó 43 partidos oficiales y acumuló 2.061 minutos en cancha. Durante ese período convirtió cuatro goles y aportó cuatro asistencias. Además, recibió seis tarjetas amarillas y todavía no logró levantar ningún trofeo con la camiseta azul y oro.
Ahora, la aparición de Tigres puede abrirle una puerta para relanzar su carrera. El conjunto mexicano necesita incorporar un futbolista capaz de generar juego y desequilibrio después de la salida de Correa y considera que Velasco puede cumplir con ese perfil. Su capacidad para jugar por las bandas, manejar la pelota y buscar el desequilibrio individual son algunas de las características que explican el interés.
Para Boca, la operación también representa una oportunidad para resolver una situación que no terminó de funcionar como se esperaba. La salida, de todos modos, no está definida. Todavía deben avanzar en las conversaciones y presentar una propuesta convincente. En la Ribera no descartan analizar una transferencia, pero pretenden que las condiciones económicas sean favorables, especialmente teniendo en cuenta la inversión realizada poco más de un año atrás.
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