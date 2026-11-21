Por qué no relata Mariano Closs Boca vs. Atlético Mineiro: las opciones en cada canal
La final de la Copa Sudamericana mantiene en vilo a los hinchas de Bocar, y varios se preguntan dónde verlo con los relatos de Mariano Closs.
Boca Juniors y Atlético Mineiro definen este sábado 21 de noviembre desde las 19:30 (hora argentina) al campeón de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, encuentro que contará con una importante cobertura mediática.
De cara al encuentro decisivo, muchos hinchas se preguntan si Mariano Closs estará al frente de la transmisión televisiva, pero el reconocido relator no formará parte de ninguna de las opciones disponibles para ver el partido en vivo.
A diferencia de otras definiciones continentales en las que suele encabezar las coberturas de la cadena deportiva, Closs no fue designado para relatar la final entre el equipo de Rodolfo Arruabarrena y el conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez, por lo que las señales con derechos de emisión apostaron por otras duplas periodísticas para el duelo en territorio colombiano.
Sin Mariano Closs: quién relata y qué canales transmiten Boca vs. Atlético Mineiro en vivo
Para seguir la gran final de la Copa Sudamericana 2026 en la Argentina tanto por televisión como vía streaming, los fanáticos contarán con las siguientes alternativas confirmadas:
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ESPN / Disney+ Plan Premium: En lugar de Mariano Closs, la transmisión principal de la señal tendrá los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Gustavo López, tanto en TV por cable y satelital como en la plataforma digital Disney+ Plan Premium.
DSPORTS / DGO: La otra opción oficial contará con los relatos de Pablo Giralt, los comentarios de Juan Pablo Varsky y el análisis de Sergio Goycochea, disponible en televisión satelital y online mediante DGO.
Datos clave del partido en Barranquilla
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Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro
Instancia: Final de la Copa Sudamericana 2026
Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Horario: 19:30 (hora de Argentina)
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia)
TV y Streaming: ESPN, Disney+ Plan Premium, DSPORTS y DGO
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