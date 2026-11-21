A diferencia de otras definiciones continentales en las que suele encabezar las coberturas de la cadena deportiva, Closs no fue designado para relatar la final entre el equipo de Rodolfo Arruabarrena y el conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez, por lo que las señales con derechos de emisión apostaron por otras duplas periodísticas para el duelo en territorio colombiano.