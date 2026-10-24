Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos EN VIVO: clasificación y posiciones, minuto a minuto

Pole para Antonelli
Se trata de la séptima pole para el italiano.
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El piloto argentino busca recuperarse con Alpine en Austin después de una seguidilla de resultados adversos. Arranca este viernes y sigue el fin de semana...
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Franco Colapinto vuelve a competir en la Fórmula 1 este fin de semana con el Gran Premio de Estados Unidos. El argentino afrontará la cita en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, con el objetivo de dejar atrás las dificultades que marcaron sus últimas presentaciones con Alpine.
Después de un abandono en Azerbaiyán, un 13° puesto en Bahréin y otro abandono en Singapur, el piloto buscará recuperar terreno en una pista que conoce y donde ya consiguió resultados diferentes en sus dos participaciones anteriores.
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