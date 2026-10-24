Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos EN VIVO: clasificación y posiciones, minuto a minuto

SANCIÓN PARA COLAPINTO: 10 PUESTOS DE PENALIZACIÓN

La penalización de 10 puestos representa un contratiempo importante para el piloto argentino, que necesita recuperarse después de abandonar las dos competencias disputadas en Singapur.

Alpine confirmó que instalará una nueva unidad de control electrónica en el auto de Colapinto. El reglamento de la Fórmula 1 establece un límite de tres unidades para este componente durante la temporada, por lo que el cambio adicional derivará en el castigo para la carrera principal.

El argentino deberá intentar conseguir una buena posición en la clasificación del sábado para reducir, en la medida de lo posible, el impacto de la sanción en su lugar de partida.

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