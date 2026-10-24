Gran Premio de Estados Unidos: Franco Colapinto cerró las prácticas en la 15° posición
El pilarense siguió con su plan de optimizar su Alpine para la carrera larga del domingo, cuando deberá cumplir una penalización de diez puestos en la grilla de largada.
Más preocupado por lograr ritmo de carrera que por los tiempos, Franco Colapinto cerró las prácticas para el Gran Premio de Estados Unidos que se corre en la ciudad de Austin (Texas) finalizando la FP3 en 15° posición, con un mejor tiempo de 1m36s251.
Como se sabe, sobre el Alpine del argentino pesa la penalización de diez lugares que deberá enfrentar en la grilla de partida del domingo, luego de que a su A526 le fuera cambiada la cuarta unidad de control de electrónica de la temporada, cuando tres es el límite.
De manera que el plan del Colapinto y su equipo para las prácticas previas fue encontrar la mejor puesta a punto posible pensando en la carrera del domingo, cuando deberá remontar muchos lugares para llegar a los puntos, más allá de la clasificación que se disputará desde las 18 de este sábado (hora argentina).
De manera que el nacido en Pilar trabajó primero con neumáticos medios y con el tanque lleno de combustible, y así completó sus primeras 12 vueltas para un stint largo y buscando optimizar su monoplaza.
En la segunda tanda utilizó neumáticos blandos y menos carga para probar una vuelta una vuelta rápida que, en la clasificación, le permita largar lo más adelante posible en la grilla del domingo y no salir desde el fondo. Con esos neumáticos logró su mejor tiempo.
En cuanto a su compañero Pierre Gasly, su plan para la FP3 fue convencional: comenzó con neumáticos medios y luego con blancos buscando simular la clasificación, quedando 9° con un tiempo de 1m35s904.
En resumen, la última práctica tuvo a Lewi Hamilton (Ferrari) con el mejor tiempo, terminando con 1m34s893, seguido por Max Verstappen (Red Bull) a 0s168. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminó tercero, a 0s234 de su compañero de equipo.
Ferrari mantuvo así su invicto en los entrenamientos del GP de los Estados Unidos al liderar la tercera práctica, en la cual volvieron a verse muchas eliminaciones de tiempos por exceder los límites del circuito.
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