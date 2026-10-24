Gran Premio de Estados Unidos: Franco Colapinto cerró las prácticas en la 15° posición

En cuanto a su compañero Pierre Gasly, su plan para la FP3 fue convencional: comenzó con neumáticos medios y luego con blancos buscando simular la clasificación, quedando 9° con un tiempo de 1m35s904.

En resumen, la última práctica tuvo a Lewi Hamilton (Ferrari) con el mejor tiempo, terminando con 1m34s893, seguido por Max Verstappen (Red Bull) a 0s168. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) terminó tercero, a 0s234 de su compañero de equipo.

Ferrari mantuvo así su invicto en los entrenamientos del GP de los Estados Unidos al liderar la tercera práctica, en la cual volvieron a verse muchas eliminaciones de tiempos por exceder los límites del circuito.