En qué puesto terminaron River y Boca en la tabla final del Mundial de Clubes 2025

image

River, dirigido por Marcelo Gallardo, también quedó eliminado en la fase de grupos, aunque con un desempeño ligeramente superior al de Boca. El Millonario sumó 4 puntos en el Grupo E, producto de una victoria ante el Urawa Red Diamonds y un empate frente a Monterrey. A pesar de su eliminación temprana, el equipo terminó mejor posicionado que Boca en la tabla general, ocupando el 18° lugar.

Sin embargo, el cuadro de Gallardo tuvo que enfrentar una fuerte sanción económica por acumulación de tarjetas. El club de Núñez fue el equipo con la multa más alta en la fase de grupos, que superó los 200.000 dólares. En total, River acumuló 11 tarjetas amarillas, que se tradujeron en 137.500 dólares, y 3 tarjetas rojas, que representaron una multa de 62.540 dólares. A pesar de estos contratiempos, los ingresos por su participación en el torneo fueron de 18,5 millones de dólares, una cifra considerable, pero también menos significativa debido a la eliminación temprana.

river mundial de clubes.jpg

Tanto River como Boca no lograron cumplir con las expectativas puestas en ellos, y aunque ambos clubes tuvieron ingresos importantes por su participación, las sanciones económicas por las infracciones cometidas sumaron un saldo negativo. Ambos equipos deberán trabajar en mejorar su disciplina y rendimiento si desean tener una mejor actuación en futuras ediciones de la competencia.