Tras Nicolás Otamendi, River intentará contratar a otro campeón del mundo: de quién se trata

Cómo llegaría Thiago Almada a River

Almada arribó al Atlético de Madrid como una transferencia estelar tras coronarse campeón de la Copa Libertadores con Botafogo y registrar un breve paso por el Olympique de Lyon. Sin embargo, bajo las órdenes de Diego Simeone no logró consolidarse como titular indiscutido:

Disputó 40 partidos , anotó 4 goles y aportó 2 asistencias.

Utilizado principalmente como pieza de recambio, no superó el 40% de los minutos jugados en ninguna de las cuatro competencias del club madrileño.

Debido a este escenario, la institución española ya lo había declarado transferible a principios de año.

La realidad del atacante de 25 años en Europa contrasta de manera drástica con su presente en la Selección Argentina. Convertido en una pieza fundamental para Lionel Scaloni, Almada fue una de las grandes figuras de las Eliminatorias Sudamericanas, marcando goles decisivos ante Uruguay y Colombia, además de descollar en el clásico frente a Brasil.

Consolidado en la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el enganche se perfila para tener un rol protagónico en la cita máxima, muy distinto al que vivió en Qatar 2022. River aguarda expectante y, aunque reconoce la dificultad financiera de la transferencia, intentará dar el golpe para que Almada se transforme en el quinto campeón del mundo dentro del plantel de Núñez.