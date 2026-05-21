Tras Nicolás Otamendi, River intentará contratar a otro campeón del mundo: de quién se trata
El central se suma a mitad de año, pero en Núñez quieren tentar a otro de los habituales de la Selección Argentina.
La dirigencia de River no frena su ambición de jerarquizar el plantel con figuras de la Selección Argentina. Luego de sellar un acuerdo de palabra con Nicolás Otamendi, ahora volvieron a contactar al entorno de Thiago Almada para conocer su presente en el Atlético de Madrid y tentarlo con un regreso al país.
Este llamado no es el primero que se realiza desde las oficinas del Monumental. En enero pasado, ante la sorpresiva falta de rodaje del mediapunta en España, River ya había tanteado el terreno, recibiendo como respuesta el deseo del jugador de permanecer en el Viejo Continente.
Casi seis meses después de aquel contacto, y a las puertas del mercado de pases invernal, la postura del ex Vélez Sarsfield cambió: tiene intenciones de cambiar de club en el corto plazo.
Aunque el agente del oriundo de Fuerte Apache aún no dio una respuesta formal, en Núñez saben que la operación es sumamente compleja desde lo económico, dado que el "Colchonero" invirtió cerca de 40 millones de euros en su ficha y buscará recuperar gran parte de ese capital.
Cómo llegaría Thiago Almada a River
Almada arribó al Atlético de Madrid como una transferencia estelar tras coronarse campeón de la Copa Libertadores con Botafogo y registrar un breve paso por el Olympique de Lyon. Sin embargo, bajo las órdenes de Diego Simeone no logró consolidarse como titular indiscutido:
-
Disputó 40 partidos, anotó 4 goles y aportó 2 asistencias.
Utilizado principalmente como pieza de recambio, no superó el 40% de los minutos jugados en ninguna de las cuatro competencias del club madrileño.
Debido a este escenario, la institución española ya lo había declarado transferible a principios de año.
La realidad del atacante de 25 años en Europa contrasta de manera drástica con su presente en la Selección Argentina. Convertido en una pieza fundamental para Lionel Scaloni, Almada fue una de las grandes figuras de las Eliminatorias Sudamericanas, marcando goles decisivos ante Uruguay y Colombia, además de descollar en el clásico frente a Brasil.
Consolidado en la lista para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el enganche se perfila para tener un rol protagónico en la cita máxima, muy distinto al que vivió en Qatar 2022. River aguarda expectante y, aunque reconoce la dificultad financiera de la transferencia, intentará dar el golpe para que Almada se transforme en el quinto campeón del mundo dentro del plantel de Núñez.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario