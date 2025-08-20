Inter Miami de Lionel Messi vs. Tigres de Ángel Correa, en la Leagues Cup 2025: hora, formaciones y TV

Por su parte, Tigres vive una situación más irregular: viene de caer 3-1 frente al América en la Liga MX, lo que lo dejó en la sexta posición del Torneo Apertura. Sin embargo, su recorrido en la Leagues Cup mostró fortaleza en los primeros partidos, con un triunfo 4-1 sobre Houston Dynamo y otro 2-1 frente a San Diego. Su última presentación fue una derrota ajustada 2-1 contra Los Angeles FC, lo que generó ciertas dudas de cara a este cruce.