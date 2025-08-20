Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. Tigres de Ángel Correa
Este miércoles a las 21 horas, el Chase Stadium de Fort Lauderdale será el escenario de un enfrentamiento de alto voltaje. Por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025, el Inter Miami recibe a Tigres en un partido que no solo pone en juego un lugar en la semifinal, sino que también mantiene en vilo a los aficionados debido al estado físico de Lionel Messi.
La gran pregunta es si el capitán argentino estará en el campo. Aún no se recupera por completo, y su participación desde el inicio depende de su evolución en las últimas horas. En la conferencia de prensa, el técnico de Inter Miami, Javier Mascherano, no quiso dar certezas, limitándose a decir: “No está descartado para mañana”.
Esta declaración deja abierta la posibilidad de que Messi tenga minutos, aunque su presencia no sea al 100%. La incertidumbre sobre el astro rosarino aumenta la expectación tanto entre los hinchas locales como en sus seguidores alrededor del planeta.
El equipo de Florida llega a esta etapa con un buen desempeño reciente. En la MLS, vienen de una victoria 3-1 contra Los Ángeles Galaxy, lo que los ubica en el quinto puesto de la Conferencia Este con 45 puntos. Tienen siete puntos menos que el líder, Cincinnati, pero con tres partidos pendientes. En la Leagues Cup, Inter Miami ha demostrado su temple, superando a Atlas y Pumas en la fase de grupos y eliminando a Necaxa por penales en octavos de final.
El conjunto mexicano, por su parte, atraviesa un momento irregular. En la Liga MX, cayeron 3-1 ante el América, quedando sextos en el Torneo Apertura. Sin embargo, su camino en la Leagues Cup ha tenido buenos momentos, como las victorias sobre Houston Dynamo (4-1) y San Diego (2-1). Su último partido fue una derrota ajustada de 2-1 frente a Los Angeles FC, lo que generó algunas dudas sobre su rendimiento en este crucial encuentro.
Inter Miami vs. Tigres: probables formaciones
- Inter Miami: Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Noah Allen, Jordi Alba; Rodrigo De Paul, Sergio Busquets; Tadeo Allende, Telasco Segovia; Lionel Messi o Fafà Picault y Luis Suárez. DT: Javier Mascherano.
- Tigres: Nahuel Guzmán; Javier Aquino, Rómulo Zwarg, Juan Purata, Jesús Garza; Diego Lainez, Juan Brunetta, Fernando Gorriarán, Ozziel Herrera; André-Pierre Gignac, Ángel Correa. DT: Guido Pizarro.
Cómo ver en vivo Inter Miami vs. Tigres
La televisación estará a cargo de Apple TV / Disney+.
