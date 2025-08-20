Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Inter Miami de Lionel Messi vs. Tigres de Ángel Correa

El equipo de Florida llega a esta etapa con un buen desempeño reciente. En la MLS, vienen de una victoria 3-1 contra Los Ángeles Galaxy, lo que los ubica en el quinto puesto de la Conferencia Este con 45 puntos. Tienen siete puntos menos que el líder, Cincinnati, pero con tres partidos pendientes. En la Leagues Cup, Inter Miami ha demostrado su temple, superando a Atlas y Pumas en la fase de grupos y eliminando a Necaxa por penales en octavos de final.