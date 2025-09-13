En un partido emocionante, Juventus venció a Inter y se quedó con el clásico
La “Vecchia Signora” se impuso por 4-3 en Turín, en un partido correspondiente a la fecha 3, y es líder con puntaje ideal de la liga italiana.
Este sábado se vivió el Derby de Italia y los protagonistas no defraudaron. Juventus e Inter de Milán jugaron un partido más que emocionante, correspondiente a la tercera fecha de la Serie A, en el que la “Vecchia Signora” se impuso por 4-3.
En un duelo picante, Juventus logró la agónica victoria gracias a un golazo de Adzic en tiempo de descuento, desatando la locura en el Juventus Stadium.
Gracias a este resultado, los dirigidos por Igor Tudor mantiene el puntaje perfecto en el arranque del campeonato. La Juve logró imponer su juego y golpeó primero gracias al tanto de Lloyd Kelly a los 14 minutos de la primera parte, tras aprovechar un acertado centro de Bremer. Sin embargo, el Inter reaccionó rápido y empató con un zurdazo de Hakan Calhanoglu desde la puerta del área.
Poco antes de ir al descanso, el joven Yildiz volvió a poner en ventaja a los locales con un disparo colocado que dejó sin chances a Sommer.
Ya en el complemento, Inter salió decidido a dar vuelta el partido y encontró nuevamente la igualdad con otro golazo de Calhanoglu, esta vez de volea al ángulo, y se puso al frente con el cabezazo de Marcus Thuram tras un córner
Cuando parecía que los dirigidos por Cristian Chivu se llevaban los tres puntos, Khéphren Thuram apareció para igualar las acciones de cabeza en una jugada de pelota parada que puso el 3-3 a siete minutos del final.
Todo se encaminaba a un empate, pero en el tiempo agregado las cosas cambiaron. Es que Adzic se vistió de héroe con un bombazo desde fuera del área que sentenció el 4-3 definitivo a favor de la Juve.
De esta manera, la Juventus logró quedar como único líder de la Serie A con nueve puntos, mientras que el Inter, que venía de caer en la fecha pasada, sumó su segunda derrota consecutiva y quedó en la mitad de la tabla con solo tres unidades.
