En un partido emocionante, Juventus venció a Inter y se quedó con el clásico

Cuando parecía que los dirigidos por Cristian Chivu se llevaban los tres puntos, Khéphren Thuram apareció para igualar las acciones de cabeza en una jugada de pelota parada que puso el 3-3 a siete minutos del final.

Todo se encaminaba a un empate, pero en el tiempo agregado las cosas cambiaron. Es que Adzic se vistió de héroe con un bombazo desde fuera del área que sentenció el 4-3 definitivo a favor de la Juve.

De esta manera, la Juventus logró quedar como único líder de la Serie A con nueve puntos, mientras que el Inter, que venía de caer en la fecha pasada, sumó su segunda derrota consecutiva y quedó en la mitad de la tabla con solo tres unidades.