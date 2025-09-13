Inesperada confesión de Baby Etchecopar: "El único milagro que hizo Milei hasta ahora es convertirme en..."
El periodista volvió a disparar contra el presidente Javier Milei, dadas sus políticas de ajuste y numerosos vetos a leyes que protegen a los más vulnerables.
La crisis que atraviesa el gobierno de Javier Milei no le es indiferente a ningún medio del país, mucho menos a los periodistas de forma en particular, incluso a aquellos que han sabido "militar" a favor del libertario y hoy se encuentran siendo señalados como profesionales a los que el presidente considera que "no se los odia lo suficiente".
En medio de un fuerte escándalo por las presuntas coimas que habría pedido Karina Milei en la compra de medicamentos de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y tras el anuncio de que fueron vetadas las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica (Hospital Garrahan) y Aportes del Tesoro Nacional (ATN), varios comunicadores que antes defendían el surgimiento de La Libertad Avanza comenzaron a bajarse del barco para repudiar el accionar del Gobierno.
Uno de ellos es Baby Etchecopar, quien en varias oportunidades se ha pronunciado en contra de las decisiones del primer mandatario, pese a su postura anti-kirchnerista.
En este sentido, en las últimas horas, el periodista y conductor lanzó una fuerte declaración que no pasó inadvertida en redes sociales: "Cagaste a todo el mundo, al Garrahan... ¿qué les vas a explicar? Las ATN... El único milagro que hizo Milei hasta ahora es convertirme en peronista", señaló en la señal A24 y dejó a todos perplejos.
Confeso opositor de las ideas promovidas por el general Juan Domingo Perón, Etchecopar parece haber cambiado de postura, aunque su frase no es más que una forma de decir que verdaderamente está en contra de los últimos acontecimientos que sacuden a la administración libertaria.
Otra afrenta previa de Baby Etchecopar a Milei
Baby Etchecopar sorprendió en su programa por A24, "Basta Baby", en el que habló del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno -de cara a las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre-, y en especial con el discurso que el presidente Javier Milei pronunció ante un escaso público en fuga, donde arengó a sus seguidores a cantar que "saquen al Pingüino del cajón...", en referencia al fallecido expresidente Néstor Kirchner.
"Dejá de joder con el Pingüino, porque yo no soy kirchnerista. Néstor está muerto. Yo no lo quiero a Néstor, pero está muerto. Y te aseguro que, si el Pingüino hubiera estado vivo, vos no tenés las pelotas para decirle lo mismo", disparó de manera coloquial el conductor, para quien la pose antikirchnerista de Javier Milei ya no tiene el efecto deseado en sus votantes.
"Déjenos de hinchar las pel...", expresó en otro tramo de su editorial donde instó al Presidente a "dejar de boludear, pibe, sos grande" y a no seguir usando metáforas sobre orcos y leones. "Sos grande, hermano, aunque no parezca, sos grande. Dejá de hacerte el gladiador. Esto es un país en serio. Dejá de jugar", sentenció Baby Etchecopar con una escenografía a sus espaldas de un Congreso convertido en circo.
Parado ante el micrófono como hasta hace poco lo hiciera Jorge Lanata -pero sin trajes estridentes de por medio- el conductor de América 24 insistió en nombrar a "la otra impresentable, a la que le pagamos nosotros", posiblemente refiriéndose a Karina Milei, y criticó al Gobierno por "patotear a los jubilados".
