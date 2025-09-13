Inesperada confesión de Baby Etchecopar: "El único milagro que hizo Milei hasta ahora es convertirme en..."

baby etchecopar milagro milei

Otra afrenta previa de Baby Etchecopar a Milei

Baby Etchecopar sorprendió en su programa por A24, "Basta Baby", en el que habló del cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno -de cara a las elecciones bonaerenses del pasado 7 de septiembre-, y en especial con el discurso que el presidente Javier Milei pronunció ante un escaso público en fuga, donde arengó a sus seguidores a cantar que "saquen al Pingüino del cajón...", en referencia al fallecido expresidente Néstor Kirchner.

"Dejá de joder con el Pingüino, porque yo no soy kirchnerista. Néstor está muerto. Yo no lo quiero a Néstor, pero está muerto. Y te aseguro que, si el Pingüino hubiera estado vivo, vos no tenés las pelotas para decirle lo mismo", disparó de manera coloquial el conductor, para quien la pose antikirchnerista de Javier Milei ya no tiene el efecto deseado en sus votantes.

baby contra milei

"Déjenos de hinchar las pel...", expresó en otro tramo de su editorial donde instó al Presidente a "dejar de boludear, pibe, sos grande" y a no seguir usando metáforas sobre orcos y leones. "Sos grande, hermano, aunque no parezca, sos grande. Dejá de hacerte el gladiador. Esto es un país en serio. Dejá de jugar", sentenció Baby Etchecopar con una escenografía a sus espaldas de un Congreso convertido en circo.

Parado ante el micrófono como hasta hace poco lo hiciera Jorge Lanata -pero sin trajes estridentes de por medio- el conductor de América 24 insistió en nombrar a "la otra impresentable, a la que le pagamos nosotros", posiblemente refiriéndose a Karina Milei, y criticó al Gobierno por "patotear a los jubilados".