En una incómoda entrevista, la Reina Máxima evitó hablar sobre Franco Colapinto: "No lo conozco"
La monarca de los Países Bajos estuvo presente en Zandvoort y habló sobre el Gran Premio, pero esquivó cualquier comentario sobre el piloto argentino.
La presencia de Máxima Zorreguieta, Reina de los Países Bajos, en el Gran Premio de Zandvoort fue una de las imágenes más destacadas del fin de semana de Fórmula 1. Sin embargo, la monarca llamó la atención al asegurar que no conoce a Franco Colapinto, el piloto argentino que corre para Alpine.
“No lo conozco”, dijo Máxima, con una sonrisa algo nerviosa, cuando fue consultada por las cámaras de ESPN en el paddock, en los instantes previos al inicio de la carrera. En otra entrevista, esta vez con DAZN, la Reina explicó que no tiene favoritismos en la parrilla, aunque dejó en claro su apoyo al ídolo local: “Vamos a apoyar a Max Verstappen”, afirmó. Y agregó: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y, sobre todo, que no haya accidentes”.
La cautela de Máxima al referirse a Colapinto tiene que ver con su rol institucional en los Países Bajos, donde el máximo referente del automovilismo es Max Verstappen, ídolo absoluto y campeón del mundo, que concentra toda la atención del público neerlandés.
Franco Colapinto finalizó 11° en el Gran Premio de Países Bajos
Franco Colapinto dio un paso más que positivo en su camino por la Fórmula 1. Consiguió su mejor resultado en Alpine al finalizar undécimo en el Gran Premio de Países Bajos, en el veloz circuito de Zandvoort. El piloto argentino largó desde la posición 16 y arañó los puntos por primera vez en la temporada.
Más allá de no poder sumar puntos, se trató de una muy buena performance del argentino que sigue generando muy buenas sensaciones en la máxima categoría del automovilismo y que seguirá intentando destacarse para asegurar por otra temporada su butaca.
