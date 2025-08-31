En una incómoda entrevista, la Reina Máxima evitó hablar sobre Franco Colapinto: "No lo conozco"

“No lo conozco”, dijo Máxima, con una sonrisa algo nerviosa, cuando fue consultada por las cámaras de ESPN en el paddock, en los instantes previos al inicio de la carrera. En otra entrevista, esta vez con DAZN, la Reina explicó que no tiene favoritismos en la parrilla, aunque dejó en claro su apoyo al ídolo local: “Vamos a apoyar a Max Verstappen”, afirmó. Y agregó: “Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y, sobre todo, que no haya accidentes”.