Defensa y Justicia le ganó a Belgrano y se prendió en la pelea de la Zona A
El Halcón se impuso 2-1 en Florencio Varela por la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 y quedó a dos unidades del líder Barracas Central.
Defensa y Justicia derrotó 2-1 a Belgrano de Córdoba en un intenso encuentro disputado en el estadio Norberto “Tito” Tomaghello, correspondiente a la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025.
Rafael Delgado abrió el marcador para el local, pero Franco Jara igualó de penal para el Pirata. Cuando parecía que el empate estaba sellado, Juan Miritello apareció para darle el triunfo definitivo al equipo dirigido por Mariano Soso.
Con esta victoria, el Halcón suma 12 puntos y se mantiene como uno de los principales animadores de la zona, a solo dos unidades de Barracas Central, único puntero. Belgrano, en cambio, se quedó con ocho unidades y perdió una buena chance de acercarse a los puestos de clasificación del campeonato que está más apasionante que nunca.
Rafael Delgado abrió el marcador para el Halcón:
Franco Jara, desde los doce pasos, igualó el encuentro para el Pirata:
Juan Miritello pone arriba nuevamente al equipo local:
Formaciones del duelo
Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Alexis Soto, Lucas Ferreira, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Juan Miritello. DT: Mariano Soso.
Belgrano: Thiago Cardozo; Elías López, Leonardo Morales, Federico Ricca, Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo, Lucas Menossi, Francisco González Metilli; Nicolás Fernández, Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.
Defensa y Justicia vs. Belgrano: datos del partido
- Hora: 16.45
- TV: TNT Sports Premium
- Árbitro: Felipe Viola
- VAR: Ariel Penel
- Estadio: Norberto Tomaghello
