Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. San Martín de San Juan

El club sanjuanino destaca el "aire renovado" que se percibe en el plantel, y Romagnoli, en busca de un triunfo histórico en el Monumental (solo han ganado allí una vez), repetirá la misma formación que obtuvo la victoria en La Plata.

san martin de san juan Foto: X @LifaAFA

Probables formaciones de River vs. San Martín de San Juan

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Cómo ver en vivo River vs. San Martín (SJ)

La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.