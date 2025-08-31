Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo River vs. San Martín de San Juan
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver River vs. San Martín de San Juan por el Torneo Clausura 2025.
Este domingo, el Estadio Monumental será el escenario de un enfrentamiento de realidades distintas. A las 19:15, River Plate recibirá a San Martín de San Juan por la séptima fecha del Torneo Clausura. El partido, que será arbitrado por Darío Herrera, podrá verse en vivo por la pantalla de TNT Sports.
El equipo de Marcelo Gallardo llega a este encuentro con el ánimo en alza, impulsado por sus recientes clasificaciones a la siguiente fase de la Copa Argentina y la Copa Libertadores, ambas obtenidas a través de la vía de los penales. Para el conjunto "Millonario", un buen resultado en casa es fundamental, ya que les permitiría encarar con mayor tranquilidad el receso por las Eliminatorias Sudamericanas y, sobre todo, la preparación para los duelos clave ante Palmeiras por Copa Libertadores.
Considerando la alta exigencia del calendario, se espera que Gallardo opte por rotar el equipo. Es probable que jugadores clave como Enzo Pérez, Ignacio Fernández, y los convocados a la Selección Argentina, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, reciban descanso.
A pesar de que su situación con los promedios del descenso sigue siendo delicada, el "Santo" atraviesa un presente mucho más prometedor que el que tuvo en el Torneo Apertura. El equipo de Leandro Romagnoli viene de una importante victoria como visitante ante Gimnasia y se encuentra actualmente en zona de clasificación para los octavos de final.
El club sanjuanino destaca el "aire renovado" que se percibe en el plantel, y Romagnoli, en busca de un triunfo histórico en el Monumental (solo han ganado allí una vez), repetirá la misma formación que obtuvo la victoria en La Plata.
Probables formaciones de River vs. San Martín de San Juan
River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz o Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Milton Casco; Juan Cruz Meza o Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Matías Galarza; Juan Fernando Quintero, Miguel Ángel Borja y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Santiago Salle, Pablo Garcia, Nicolás Watson, Marco Iacobellis; Sebastián Gonzalez; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Cómo ver en vivo River vs. San Martín (SJ)
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
