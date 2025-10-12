Con un penal de Malcorra, Rosario Central le ganó sobre la hora a Vélez en Liniers
En un partido emocionante, el "Canalla" se impuso 2-1 en el séptimo minuto de tiempo agregado. El "Fortín" terminó con 10.
Después de conformarse el cambio de horario por "cuestiones organizativas", Rosario Central venció 2-1 este sábado a Vélez, a partir de un partido correspondiente a la fecha 12 del Torneo Clausura, en el estadio José Amalfitani.
El partido estuvo signado por el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo, quien tuvo exitosos ciclos en ambos equipos.
En cuanto al juego, Alejo Vélez abrió el marcador para el "Canalla", y lo celebró con una dedicatoria especial para el fallecido entrenador; mientras que Manu Lanzini, con un golazo, igualó las acciones en el complemento. En el séptimo minuto de tiempo agregado llegó la victoria a través de un tanto de penal de Malcorra.
Vélez se mantiene ocupando el segundo lugar de su zona con 22 puntos, mientras que Rosario Central, único invicto del torneo, se arrimó y quedó a un punto.
Formaciones de Vélez - Rosario Central por el Torneo Clausura
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Francisco Pizzini, Tomás Galván, Manuel Lanzini; Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sandez; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Santiago López, Ángel Di María, Giovani Cantizano; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.
