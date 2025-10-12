Con un penal de Malcorra, Rosario Central le ganó sobre la hora a Vélez en Liniers

En cuanto al juego, Alejo Vélez abrió el marcador para el "Canalla", y lo celebró con una dedicatoria especial para el fallecido entrenador; mientras que Manu Lanzini, con un golazo, igualó las acciones en el complemento. En el séptimo minuto de tiempo agregado llegó la victoria a través de un tanto de penal de Malcorra.