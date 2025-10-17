La familia de Russo prepara un homenaje emotivo en Rosario Central: su mujer reveló detalles

cortejo russo 1

El homenaje incluirá la presencia de la familia y de los seguidores de Central. Parte de las cenizas del entrenador ya fueron esparcidas en La Bombonera, su último club, y se realizarán actos similares en Estudiantes de La Plata, Lanús y Rosario Central. Recordó además gestos icónicos de Russo, como el emblemático lanzamiento del saco, y pidió que los hinchas lo recuerden con alegría y celebrando sus momentos más felices.

El tributo refleja el deseo del entrenador de una despedida alegre, en consonancia con su personalidad y su forma de vivir el fútbol. La llegada de su esposa al estadio reafirma la dimensión íntima y colectiva de la ceremonia, que busca honrar una trayectoria marcada por la pasión, el compromiso y la identidad con el deporte.