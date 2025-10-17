La familia de Russo prepara un homenaje emotivo en Rosario Central: su mujer reveló detalles
Mónica Croavara, viuda del histórico entrenador, contó cómo se llevará a cabo el tributo en el Gigante de Arroyito y en otros clubes donde Miguel Ángel dejó su huella.
La muerte de Miguel Ángel Russo dejó un vacío profundo en el fútbol argentino, y Rosario Central busca rendirle un homenaje que refleje la magnitud de su legado. En la antesala del partido ante Platense por el Torneo Clausura 2025 en el Gigante de Arroyito, Mónica Croavara, esposa del emblemático entrenador, detalló cómo será la ceremonia y qué sucederá con las cenizas de Russo.
“Voy a ir el domingo y va a ser una fiesta porque Miguel lo quería así”, sostuvo Croavara en declaraciones televisivas. Sus palabras reflejan no solo la emoción familiar, sino también el reconocimiento de la comunidad auriazul hacia un hombre que dedicó la mayor parte de su vida al fútbol.
La viuda del director técnico recordó la magnitud del velatorio y la sorpresa que sintió ante la respuesta de los hinchas y colegas. “Nunca me imaginé un velatorio de esa magnitud. Todo fue muy fuerte, desde el final de su enfermedad”, expresó.
La relación de Russo con el deporte era absoluta: Croavara destacó que para él, el fútbol representaba el 99% de su vida, mientras que su familia era el 1%, aunque ese porcentaje contenía a todos los que formaban parte de su entorno. “Miguel en Rosario era él. Rosario era su esencia”, afirmó, subrayando la conexión del entrenador con la ciudad y el club.
El homenaje incluirá la presencia de la familia y de los seguidores de Central. Parte de las cenizas del entrenador ya fueron esparcidas en La Bombonera, su último club, y se realizarán actos similares en Estudiantes de La Plata, Lanús y Rosario Central. Recordó además gestos icónicos de Russo, como el emblemático lanzamiento del saco, y pidió que los hinchas lo recuerden con alegría y celebrando sus momentos más felices.
El tributo refleja el deseo del entrenador de una despedida alegre, en consonancia con su personalidad y su forma de vivir el fútbol. La llegada de su esposa al estadio reafirma la dimensión íntima y colectiva de la ceremonia, que busca honrar una trayectoria marcada por la pasión, el compromiso y la identidad con el deporte.
