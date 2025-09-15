La emotiva sorpresa familiar que recibió Ariel Holan tras el empate de Central ante Boca

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Russo habló de los rumores sobre su estado físico y fue categórico: “Hubo muchos que dijeron muchas tonterías mías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. El resto no. Si yo estoy trabajando es porque tengo el alta de todo. Mi familia es la primera”.