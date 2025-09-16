La decisión de Riquelme sobre el Consejo de Fútbol: cómo seguirá la gestión en Boca

El caso de Jorge Bermúdez es distinto: continúa de licencia en Colombia por motivos familiares relacionados con la salud de su padre. De esta manera, el CdF quedó reducido y sin dos de sus figuras más visibles, algo que parecía impensado hace apenas unos meses.

Boca, sin Consejo de Fútbol pero con Delgado como nexo

Durante años, Riquelme defendió públicamente el trabajo de sus excompañeros, asegurando que no descansaban y que estaban permanentemente atentos a las necesidades del plantel. Sin embargo, el desgaste institucional, los cuestionamientos de los hinchas y los errores de gestión –como las polémicas contrataciones, los incidentes en la Libertadores 2021 y la inscripción tardía de refuerzos en 2024– fueron minando la estructura hasta dejarla debilitada.

riquelme delgado mundial de clubes.jpg

En este contexto, la premisa de Román es clara: sostener lo que funciona y evitar movimientos bruscos. Russo, respaldado por los resultados recientes y por la buena relación con el plantel, seguirá en su cargo hasta fin de campeonato. El análisis profundo quedará para diciembre, cuando se evaluará tanto la continuidad del DT como la posibilidad de sumar figuras al área futbolística.

La calma, al menos por ahora, parece haber llegado a Brandsen 805. El club de la Ribera encontró un pequeño respiro después de semanas convulsionadas, y Riquelme apuesta a mantener esa estabilidad, confiando en que los buenos resultados continúen y permitan planificar con mayor serenidad lo que será un 2026 cargado de desafíos.