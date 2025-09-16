La polémica detrás del gol olímpico de Ángel Di María contra Boca: ¿debió ser anulado?
Una imagen reveló que la ejecución del tiro de esquina que terminó en gol no cumplió con el reglamento, aunque ni el árbitro, ni el asistente ni el VAR lo advirtieron.
El empate 1-1 entre Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito por el Torneo Clausura 2025 quedó marcado por el golazo olímpico de Ángel Di María. Sin embargo, lo que en primera instancia fue celebrado como una genialidad técnica, ahora está bajo la lupa.
Una fotografía publicada tras el partido muestra que la pelota no estaba correctamente ubicada al momento de la ejecución, lo que convierte a la acción en antirreglamentaria y, en consecuencia, el tanto debería haber sido anulado. La imagen difundida por ESPN deja en claro que el balón se encontraba fuera del cuarto de círculo destinado a los tiros de esquina.
El ángulo de la toma, desde la espalda del propio Di María, muestra con precisión que ninguna parte de la pelota pisaba la línea, algo que exige el reglamento para validar la acción. Pese a la evidencia, ni el árbitro asistente Juan Pablo Belatti, que estaba muy cerca de la jugada, ni el VAR detectaron la irregularidad, y el gol terminó subiendo al marcador.
Más allá de la controversia, el tanto del campeón del mundo fue uno de los más destacados de la jornada, y se suma a su reciente obra frente a Newell’s, donde marcó un tiro libre inolvidable. Para el propio jugador, el contexto de la jugada pasó a segundo plano: “Sabíamos que el arquero venía sin ritmo y que podíamos aprovechar en la pelota parada cerrada. Por suerte se dio el gol olímpico”, declaró tras el encuentro, en alusión a la actuación de Leandro Brey, quien reemplazó a Marchesín en el arco de Boca.
El astro rosarino también se tomó un momento para destacar la presencia de Miguel Ángel Russo en el estadio, a quien reconoció por lo que aportó en su carrera y en la historia de Central. “Fue algo muy lindo que haya podido venir después de todo lo que pasó. Le agradecí todo lo que hizo y me emocionó verlo otra vez”, confesó.
Lo cierto es que, aunque el tanto será recordado por la calidad de su ejecución, el debate quedará instalado: ¿debió ser convalidado? Para los hinchas de Boca, la respuesta es negativa. Para los de Central, el recuerdo de un golazo inolvidable pesa más que la polémica.
