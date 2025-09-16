La polémica detrás del gol olímpico de Ángel Di María contra Boca: ¿debió ser anulado?

El astro rosarino también se tomó un momento para destacar la presencia de Miguel Ángel Russo en el estadio, a quien reconoció por lo que aportó en su carrera y en la historia de Central. “Fue algo muy lindo que haya podido venir después de todo lo que pasó. Le agradecí todo lo que hizo y me emocionó verlo otra vez”, confesó.

Lo cierto es que, aunque el tanto será recordado por la calidad de su ejecución, el debate quedará instalado: ¿debió ser convalidado? Para los hinchas de Boca, la respuesta es negativa. Para los de Central, el recuerdo de un golazo inolvidable pesa más que la polémica.

image

El gol olímpico de Ángel Di María a Boca en el Torneo Clausura

Embed ¡¡¡¡TREMENDO GOLAZO OLÍMPICO DE ANGEL DI MARÍA!!!!!! QUE GOLAZO HICISTE FIDEO!!!!



Viví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/lx7gjmozSK — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) September 14, 2025