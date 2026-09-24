Entradas para la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina: paso a paso para comprarlas
Este jueves a partir de las 18 se pondrán a la venta las entradas para presenciar el histórico homenaje al capitán albiceleste en el Estadio Monumental.
La expectativa nacional e internacional llegó a su punto máximo. Tras el anuncio oficial que revolucionó al mundo del fútbol, la cuenta regresiva para el esperado partido homenaje y despedida de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina entró en su etapa definitiva, con la venta de entradas a partir de este jueves.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que la venta de localidades comenzará este jueves 24 de septiembre, puntualmente desde las 18:00 horas, de manera exclusiva a través de canales digitales.
El evento promete ser una noche inolvidable en el estadio Monumental, donde miles de fanáticos buscarán asegurar su lugar para ovacionar al mejor jugador del mundo.
Paso a paso: cómo y dónde adquirir las entradas para la despedida de Lionel Messi
Para evitar colapsos y garantizar transparencia en la adquisición de las localidades, la comercialización se realizará bajo estrictas pautas logísticas:
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Plataforma oficial: La venta se efectuará únicamente a través del sitio web Deportick (deportick.com), plataforma habitual utilizada por la AFA para los encuentros del combinado nacional.
Registro previo: Será un requisito indispensable contar con usuario registrado previamente en la plataforma antes de ingresar a la fila virtual, agilizando el proceso al momento de la habilitación del sistema.
Límite por usuario: Con el fin de evitar la reventa y permitir que una mayor cantidad de hinchas accedan a los tickets, cada cuenta habilitada podrá adquirir un máximo de cuatro entradas generales.
Con la alta demanda esperada para este histórico acontecimiento que conmoverá al país, se recomienda a los simpatizantes ingresar con anticipación a la plataforma oficial para no perderse la oportunidad de ser parte de la gran noche del capitán argentino.
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