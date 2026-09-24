A qué hora arranca hoy la venta de entradas para la despedida de Lionel Messi
Los tickets para presenciar el histórico último partido del capitán con la camiseta de la Selección Argentina salen a la luz este jueves.
El momento que ningún fanático quería que llegara está cada vez más cerca: este jueves 24 de septiembre, puntualmente a las 18:00 horas, se abrirá de manera oficial la venta de entradas para presenciar la emotiva despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en el Estadio Monumental.
Tras una postergación en el calendario inicial que mantuvo en vilo al mundo del fútbol, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ratificó el horario definitivo de comercialización a través de sus canales oficiales.
La AFA decidió separar la venta de las localidades para este partido especial, respecto a los otros dos amistosos que disputará el equipo de Lionel Scaloni durante la presente fecha FIFA.
Cómo comprar las entradas para la despedida de Lionel Messi en la Selección Argentina
Ante la inminente habilitación del sistema a las 18:00, desde la organización y las plataformas de ticketing recomiendan tomar recaudos previos para evitar frustraciones frente a la alta concurrencia digital esperada:
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Plataforma exclusiva: Los tickets se adquirirán únicamente de forma online a través del sitio Deportick (deportick.com).
Usuario previo: Es fundamental ingresar con anticipación a la web para registrarse o iniciar sesión, ya que el sistema no permitirá realizar gestiones de última hora una vez iniciada la fila virtual.
Límite de compra: Cada usuario registrado podrá adquirir un máximo de cuatro entradas para garantizar un acceso más equitativo.
Escala de precios: Las localidades varían según el sector elegido en el estadio, con valores que van desde los $90.000 para las populares hasta los $480.000 en las plateas preferenciales.
Con el horario confirmado para esta tarde, los simpatizantes ultiman detalles para asegurar su lugar en la que será, sin dudas, una de las noches más convocantes e inolvidables de la historia del deporte nacional.
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