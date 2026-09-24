Entre Ríos: el diputado acusado de drogarse en la Legislatura dio negativo en el examen toxicológico

“Para mí en política no vale todo. No me drogo ni me estaba drogando en la sesión. Con esta campaña sucia lo que buscan es desprestigiarme a mí y al gobierno provincial. Yo dije públicamente que me iba a hacer un examen toxicológico, fui, me lo hice y acá están los resultados: negativo para todas las sustancias analizadas”, sostuvo Rossi en sus cuentas en las redes sociales tras la viralización de las imágenes que abrieron el escándalo.