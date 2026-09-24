Entre Ríos: el diputado acusado de drogarse en la Legislatura dio negativo en el examen toxicológico
Juan Manuel Rossi acusó al peronismo de Entre Ríos de lanzar una operación medipatica en su contra. "En política no todo está permitido", advirtió.
Tras el escándalo mediático que lo puso en el centro de todas las miradas el diputado de la provincia de Entre Ríos, Juan Manuel Rossi, dio a conocer este jueves los resultados del estudio toxicológico que se hizo para desmentir las versiones que circularon en redes sociales y medios de comunicaicón en las últimas horas. Rossi mostró en sus redes sociales el análisis que dio negativo para cocaína y para todas las demás sustancias que fueron evaluadas. “No todo vale en política”, afirmó.
Rossi había sido acusado por un supuesto consumo de drogas en el recinto de la Legislatura provincial tras lo cual anunció que se realizaría el examen para desarmar lo que calificó como una operación del peronismo.
El estudio fue realizado este miércoles 23 de septiembre en el Laboratorio del Este mediante un screening de drogas de abuso. El resultado fue negativo para cocaína, anfetaminas, marihuana, metadona, éxtasis, morfina y opiáceos, feniciclidina, barbitúricos, benzodiacepinas y antidepresivos tricíclicos. El informe también consigna que la muestra fue obtenida en presencia del bioquímico.
“Para mí en política no vale todo. No me drogo ni me estaba drogando en la sesión. Con esta campaña sucia lo que buscan es desprestigiarme a mí y al gobierno provincial. Yo dije públicamente que me iba a hacer un examen toxicológico, fui, me lo hice y acá están los resultados: negativo para todas las sustancias analizadas”, sostuvo Rossi en sus cuentas en las redes sociales tras la viralización de las imágenes que abrieron el escándalo.
El legislador había rechazado previamente las acusaciones y atribuido la difusión del contenido a lo que definió como una “operación” de sectores ligados al Partido Justicialista También había mencionado que no era casual que esta campaña sucia saliera justo ahora, cuando había cobrado protagonismo con distintas causas vinculadas a la malversación de fondos públicos durante los gobiernos de Sergio Urribarri y Gustavo Bordet.
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