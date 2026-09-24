Una jubilada donó su casa a los vecinos, la abandonaron en un geriátrico y la Justicia les sacó la propiedad

El alcance de la obligación

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Dolores confirmó la sentencia de primera instancia y consideró acreditada la causal de ingratitud prevista en el artículo 1571, inciso D, del Código Civil y Comercial.

Los jueces destacaron que la falta de respuesta al reclamo, el posterior juicio de alimentos y una condena firme demostraron una negativa injustificada a asistirla.

El tribunal aclaró que la obligación alimentaria no comprende solamente comida y vivienda, sino también atención médica, higiene, traslados, kinesiología y cuidados personales.

“La necesidad de acudir a la Justicia para obtener la fijación de alimentos constituye un indicio particularmente elocuente de la negativa”, sostuvo la Cámara.

Asimismo, los magistrados señalaron que quien recibe una donación asume un deber moral de gratitud hacia quien le otorgó ese beneficio y que una conducta contraria a ese principio puede justificar la revocación del acto.

La defensa de los vecinos argumentó que la mujer percibía una jubilación, una pensión y contaba con cobertura médica. Sin embargo, la Cámara consideró que esos planteos no invalidaban la obligación de asistencia ni justificaban la negativa.

Tras el fallo favorable, la mujer recuperó la titularidad de la vivienda y decidió otorgar un testamento para dejar la propiedad a la amiga que la ayudó a salir del geriátrico y la acompañó durante los últimos años de su vida.