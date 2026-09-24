Scaloni habló de su futuro en la Selección: "Hay ganas de estar", pero todavía no renovó
El entrenador de la Argentina habló después del primer entrenamiento posterior al Mundial 2026 y reconoció que tiene una charla pendiente con Claudio Tapia.
Lionel Scaloni volvió a ponerse al frente de la Selección Argentina después del Mundial 2026 y, tras el primer entrenamiento del nuevo ciclo, habló públicamente sobre su futuro. El entrenador reconoció que tiene intención de continuar al frente del equipo, aunque aclaró que todavía debe mantener una reunión con Claudio Tapia para avanzar en la renovación.
El director técnico encabezó la primera práctica en Ezeiza después de la competencia mundialista y posteriormente respondió las preguntas de los medios. Allí repasó sus sensaciones tras la final, explicó por qué decidió darle lugar a nuevos futbolistas en la convocatoria y también habló de la despedida que tendrá Lionel Messi con la camiseta argentina.
La continuidad del pujatense todavía no está formalmente definida. El propio entrenador explicó que tenía previsto reunirse con el presidente de la AFA, pero ese encuentro finalmente no se produjo. Por ahora, según sus palabras, la situación permanece exactamente igual.
Scaloni aclaró qué pasa con su renovación
Una de las principales cuestiones que surgieron durante la conferencia fue su futuro como entrenador de la Scaloneta. Evitó confirmar una renovación y explicó que todavía no tuvo la conversación pendiente con Tapia: "La semana esa (luego de la final) fue muy emotiva, linda. Tuve tiempo de desconectar un poco, dejar pasar la amargura por no haber ganado, pero con la tranquilidad que se dio todo. Con respecto a lo mío no hay novedades, no me reuní con el presidente, iba a ser ayer pero no se pudo porque tuve que ir al dentista y hoy él está en Paraguay. Hablaremos y cuando haya algo para comunicar lo haremos. Por ahora está todo igual".
También reconoció que el desenlace lo llevó a reflexionar sobre su futuro. Argentina estuvo cerca de conseguir otro título y la derrota en la final dejó un impacto importante dentro del cuerpo técnico: "El golpe de no haber ganado fue fuerte, estábamos a las puertas de otro título mundial. El lugar en donde estoy es soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí hay que sentarse con el presidente, pero eso no ocurrió, y todo lo que salga no es verdad, está todo como antes y trabajamos para que los chicos puedan jugar".
Pese a remarcar que todavía existen cuestiones por conversar, el DT dejó una señal respecto de sus intenciones. El entrenador admitió que tiene deseos de seguir vinculado al seleccionado argentino, aunque prefirió esperar a la reunión con Tapia antes de avanzar con definiciones: "Hay ganas de estar acá, pero hay muchos aspectos para hablar y me tengo que sentar con el presidente. Después de un torneo tan emotivo uno siempre repiensa y veremos qué pasa".
El recambio y las nuevas caras de la Selección Argentina
La convocatoria posterior al Mundial también presentó algunas modificaciones importantes. Explicó que el objetivo de estos partidos es darle minutos y experiencia a futbolistas jóvenes que podrían tener un papel importante en el futuro: "El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó el Mundial y es un buen momento para que haya algo de recambio. Hay gente joven y lo que hacemos es lo mismo que en 2018, que lo hicimos sin saber si íbamos a seguir. Nosotros trabajamos para la Selección, no pensando en lo personal. Todo lleva un tiempo y la idea es que los chicos nuevos se puedan quedar".
En ese contexto, también se refirió a las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, dos futbolistas que formaron parte de distintas etapas importantes del seleccionado: "Queremos ver a otros chicos, como pasó con Fideo (Di María) en su momento. Las puertas no están cerradas y creemos que estos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Son gente que nos dieron un montón, pero por ahora queremos ver a otros chicos".
Scaloni explicó por qué quiere estar en la despedida de Messi
Otro de los temas centrales de la conferencia fue Lionel Messi. Scaloni contó que intervino para intentar convencer al capitán argentino de participar de su despedida y explicó por qué considera importante que ese homenaje se produzca ahora: "Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida".
"Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que venga, y él hizo ese esfuerzo para poder venir. Si hay que hacer un homenaje, este es el momento para que sienta el cariño de toda la gente. Hablé con él para convencerlo de que venga porque más adelante no se sabe qué puede pasar y lo entendió. La AFA también hizo su parte y es algo bonito, se lo merece", concluyó.
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