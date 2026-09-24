Scaloni habló de su futuro en la Selección: "Hay ganas de estar", pero todavía no renovó

También reconoció que el desenlace lo llevó a reflexionar sobre su futuro. Argentina estuvo cerca de conseguir otro título y la derrota en la final dejó un impacto importante dentro del cuerpo técnico: "El golpe de no haber ganado fue fuerte, estábamos a las puertas de otro título mundial. El lugar en donde estoy es soñado y eso no va a cambiar. A partir de ahí hay que sentarse con el presidente, pero eso no ocurrió, y todo lo que salga no es verdad, está todo como antes y trabajamos para que los chicos puedan jugar".

Pese a remarcar que todavía existen cuestiones por conversar, el DT dejó una señal respecto de sus intenciones. El entrenador admitió que tiene deseos de seguir vinculado al seleccionado argentino, aunque prefirió esperar a la reunión con Tapia antes de avanzar con definiciones: "Hay ganas de estar acá, pero hay muchos aspectos para hablar y me tengo que sentar con el presidente. Después de un torneo tan emotivo uno siempre repiensa y veremos qué pasa".

El recambio y las nuevas caras de la Selección Argentina

La convocatoria posterior al Mundial también presentó algunas modificaciones importantes. Explicó que el objetivo de estos partidos es darle minutos y experiencia a futbolistas jóvenes que podrían tener un papel importante en el futuro: "El indicio de la convocatoria es lo que haría cualquier entrenador. Se terminó el Mundial y es un buen momento para que haya algo de recambio. Hay gente joven y lo que hacemos es lo mismo que en 2018, que lo hicimos sin saber si íbamos a seguir. Nosotros trabajamos para la Selección, no pensando en lo personal. Todo lleva un tiempo y la idea es que los chicos nuevos se puedan quedar".

En ese contexto, también se refirió a las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso, dos futbolistas que formaron parte de distintas etapas importantes del seleccionado: "Queremos ver a otros chicos, como pasó con Fideo (Di María) en su momento. Las puertas no están cerradas y creemos que estos partidos sirven para que los chicos jóvenes puedan aportar lo suyo. Son gente que nos dieron un montón, pero por ahora queremos ver a otros chicos".

"HICE FUERZA PARA QUE MESSI VENGA A DESPEDIRSE"



Lionel Scaloni habló de la presencia del capitán argentino en la lista.



Mirá #ESPNF12 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/PQDR2AbIZh — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 24, 2026

Scaloni explicó por qué quiere estar en la despedida de Messi

Otro de los temas centrales de la conferencia fue Lionel Messi. Scaloni contó que intervino para intentar convencer al capitán argentino de participar de su despedida y explicó por qué considera importante que ese homenaje se produzca ahora: "Yo creo que un jugador como Messi merece su despedida".

"Puse mi granito de arena porque deseo estar en la despedida de él, y como no sé si más adelante voy a estar, hicimos fuerzas para que venga, y él hizo ese esfuerzo para poder venir. Si hay que hacer un homenaje, este es el momento para que sienta el cariño de toda la gente. Hablé con él para convencerlo de que venga porque más adelante no se sabe qué puede pasar y lo entendió. La AFA también hizo su parte y es algo bonito, se lo merece", concluyó.