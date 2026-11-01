River perdió el Superclásico y quedó complicado: qué necesita para clasificarse a la Copa Libertadores
El panorama se puso difícil y las próximas horas serán clave para definir qué camino le queda al Millonario en su objetivo internacional.
La derrota en el Superclásico dejó a River mucho más complicado en la pelea por clasificarse a la próxima Copa Libertadores. El equipo de Leonardo Ponzio dejó pasar una oportunidad clave en la Bombonera y ahora tendrá que afrontar la última fecha del campeonato con poco margen de error y la necesidad de que se den algunos resultados ajenos.
Con 52 puntos, el Millonario ocupa el octavo puesto de la tabla anual y, por el momento, estaría clasificándose a la Copa Sudamericana. Sin embargo, todavía conserva algunas posibilidades de llegar al certamen continental más importante, aunque el camino se volvió mucho más difícil después de perder ante su clásico rival.
Qué lugar ocupa River en la tabla anual
La victoria de Rosario Central frente a Sarmiento ya había dejado al equipo de Núñez sin posibilidades de pelear por el primer puesto de la tabla anual. El Canalla llegó a las 59 unidades y, con el triunfo en el Superclásico, Boca alcanzó los 60 puntos. Argentinos Juniors, con 57, completa actualmente los puestos de clasificación directa a la Libertadores.
Por detrás aparecen Vélez, con 56 unidades; Instituto y Gimnasia, ambos con 54; e Independiente Rivadavia, con 53. River quedó octavo, con 52 puntos y un partido más que algunos de sus perseguidores, por lo que necesita una combinación de resultados para escalar posiciones.
Qué necesita River para clasificarse a la Libertadores
El escenario más favorable para River era ganar en la Bombonera y meterse entre los primeros cuatro de la tabla anual, una posición que podía acercarlo a la clasificación al torneo continental ante una eventual liberación de cupos. Sin embargo, la derrota ante Boca lo dejó sin posibilidades de alcanzar ese objetivo.
Ahora, el Millonario deberá apuntar a terminar quinto o sexto y esperar que se liberen lugares por los títulos de otros equipos. Para alcanzar la sexta posición, necesita vencer a Aldosivi en Mar del Plata y que Instituto o Gimnasia no ganen en la última jornada. Si empata, podría igualar la línea de Independiente Rivadavia, pero no le alcanzaría para superarlo y meterse en la zona que necesita.
La otra vía para jugar la Copa Libertadores
Más allá de lo que ocurra en la tabla anual, River todavía tiene una alternativa que depende exclusivamente de su rendimiento: consagrarse campeón del Torneo Clausura. Si logra quedarse con el título, conseguirá el pasaje a la próxima Copa Libertadores sin depender de otros resultados.
En caso de no conseguirlo, deberá mirar de reojo lo que suceda con sus rivales. Algunos cupos podrían liberarse si Boca gana la Copa Argentina o la Copa Sudamericana, mientras que otro podría quedar disponible si alguno de los equipos mejor ubicados en la tabla anual se consagra campeón del Clausura.
De esta manera, el futuro internacional de River quedó condicionado por una combinación de resultados. Después de perder el Superclásico, el equipo de Núñez ya no tiene margen para equivocarse: deberá ganar su último partido, esperar una mano de otros equipos y mantener la ilusión de jugar la Libertadores. De lo contrario, la Sudamericana aparece como el destino que hoy tiene más cerca.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario