River perdió el Superclásico y quedó complicado: qué necesita para clasificarse a la Copa Libertadores

Ahora, el Millonario deberá apuntar a terminar quinto o sexto y esperar que se liberen lugares por los títulos de otros equipos. Para alcanzar la sexta posición, necesita vencer a Aldosivi en Mar del Plata y que Instituto o Gimnasia no ganen en la última jornada. Si empata, podría igualar la línea de Independiente Rivadavia, pero no le alcanzaría para superarlo y meterse en la zona que necesita.

La otra vía para jugar la Copa Libertadores

Más allá de lo que ocurra en la tabla anual, River todavía tiene una alternativa que depende exclusivamente de su rendimiento: consagrarse campeón del Torneo Clausura. Si logra quedarse con el título, conseguirá el pasaje a la próxima Copa Libertadores sin depender de otros resultados.

En caso de no conseguirlo, deberá mirar de reojo lo que suceda con sus rivales. Algunos cupos podrían liberarse si Boca gana la Copa Argentina o la Copa Sudamericana, mientras que otro podría quedar disponible si alguno de los equipos mejor ubicados en la tabla anual se consagra campeón del Clausura.

De esta manera, el futuro internacional de River quedó condicionado por una combinación de resultados. Después de perder el Superclásico, el equipo de Núñez ya no tiene margen para equivocarse: deberá ganar su último partido, esperar una mano de otros equipos y mantener la ilusión de jugar la Libertadores. De lo contrario, la Sudamericana aparece como el destino que hoy tiene más cerca.