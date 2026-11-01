Boca clasificó a la Copa Libertadores 2027 tras vencer a River
El triunfo por 1-0 en el Superclásico dejó al Xeneize como único líder de la Tabla Anual y con el pasaje asegurado al máximo certamen continental.
La victoria por 1-0 sobre River en La Bombonera le otorgó un premio de enorme magnitud a Boca Juniors: además de quedarse con el festejado triunfo en el Superclásico, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena selló oficialmente su clasificación a la Copa Libertadores 2027 y recuperó en soledad el liderazgo de la Tabla Anual.
Al sacarle cuatro puntos de ventaja a Vélez (cuarto en el acumulado) con una sola fecha por disputarse, el conjunto xeneize se garantizó como mínimo un lugar en la fase previa del certamen continental. La propia cuenta oficial del torneo le dio un cálido recibimiento en redes sociales publicando la placa institucional con la frase: "¡Bienvenido de nuevo! Boca Juniors jugará la CONMEBOL Libertadores 2027".
Pese a la algarabía en el vestuario, Rodolfo Arruabarrena mantuvo la mesura en conferencia de prensa y dejó en claro que la meta principal sigue estando en el torneo local: «Seguimos dependiendo de nosotros para entrar a la zona de grupos de Libertadores y es un objetivo que teníamos en mente. Igual hay que salir campeón y nos falta; la clasificación a la Copa es un premio chiquitito para este grupo».
Boca clasificó a la Copa Libertadores 2027 tras vencer a River en el Superclásico
IMPORTANTE: El polémico gesto de Nicolás Otamendi tras la derrota de River ante Boca en La Bombonera
La recta final del Torneo Clausura y la Tabla Anual
La penúltima jornada del Torneo Clausura dejó otros resultados clave en la pelea por las copas internacionales y los pasajes a los playoffs:
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Boca 1 – 0 River: El Xeneize mandó en el clásico con el gol de Lautaro Di Lollo y quedó a tiro del título en la anual.
Belgrano 2 – 2 Barracas Central: Reparto de puntos en un duelo directo por los puestos de copas.
Newell’s 1 – 1 Unión: Tablas en Rosario que dejan la definición abierta para la última fecha.
Con la cabeza puesta en abrochar el pase a la fase de grupos y gritar campeón, Boca visitará a Defensa y Justicia en el cierre del certamen, mientras de reojo mira la gran final de la Copa Sudamericana que disputará el próximo 21 de noviembre frente a Atlético Mineiro en Barranquilla.
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