Boca clasificó a la Copa Libertadores 2027 tras vencer a River

Pese a la algarabía en el vestuario, Rodolfo Arruabarrena mantuvo la mesura en conferencia de prensa y dejó en claro que la meta principal sigue estando en el torneo local: «Seguimos dependiendo de nosotros para entrar a la zona de grupos de Libertadores y es un objetivo que teníamos en mente. Igual hay que salir campeón y nos falta; la clasificación a la Copa es un premio chiquitito para este grupo».